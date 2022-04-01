Усі хвороби Путіна. Оприлюднено список усіх лікарів диктатора, серед них хірург-онколог

Путін хворий на рак щитовидної залози? Натяком на це може бути зустріч президента Росії із президентом Національного медичного дослідницького центру ендокринології Іваном Дєдовим

Путін хворий. Його постійно супроводжує цілий пул лікарів

За президентом Росії постійно літає кілька лікарів, за спеціалізацією яких можна зробити висновок про характер проблем зі здоров’ям у Володимира Путіна. Про це йдеться у розслідуванні видання «Проект».

Інформація про стан здоров’я президента Російської Федерації є закритою, цю сторінку життя Володимира Путіна офіційно ніколи не коментують. Але за останні 10 років хазяїн Кремля кілька разів таємниче зникав з публічного простору. Журналісти «Проекту» склали список цих таємничих зникнень:

листопад 2012 – скасовано відрядження та далекі перельоти президента, частина показаних Кремлем зустрічей Путіна виявляються «консервами» (старими, заздалегідь записаними відео зустрічей із чиновниками – ред.);

5-15 березня 2015 – Путін не з'являється на публіці, всі зустрічі виявляються «консервами»;

9-16 серпня 2017 – президент Росії разом із журналістами відвідує Абхазію та Сочі, а потім тиждень Кремль публікує одні «консерви»;

лютий 2018 – у розпал виборчої кампанії президент скасовує публічні заходи. Прессекретар Дмитро Пєсков визнає, що глава держави «застудився»;

13-29 вересня 2021 – Путін йде на «самоізоляцію», всі заходи відбуваються з відеозв'язку.

Разом з тим, розслідування показало, що у ті дні, коли Путін «зникав», біля його державної резиденції чи інших об’єктів, де міг перебувати президент Росії, з’являлися нібито у відрядження ті чи інші лікарі. Такі ж «відрядження» повноцінного лікарського пулу відбувалися і під час різних візитів та зустрічей Володимира Путіна.

За допомогою сайту держзакупівель розслідувані виявили, які саме лікарі супроводжували хазяїна Кремля в ті чи інші періоди його життя за останні роки.

Серед тих медиків, які постійно перебували поруч із президентом Росії, найчастіше його супроводжували три спеціалісти – два отоларингологи та хірург-онколог. «Проект» виявив, що онолог Євген Селіванов спеціалізується на такій онкологічній хворобі, як рак щитовидної залози. Кандидатська дисертація Селіванова має назву «Особливості діагностики та хірургічного лікування хворих на рак щитовидної залози похилого та старечого віку». Євген Селіванов був помічником відомого професора Віталія Башилова, який зробив потужний внесок у хірургію щитовидної залози.

Дуже важливим для Путіна, судячи із кількості візитів до президента Росії, є отоларинголог Олексій Щеглов. Він, як і Селіванов, також є хірургом, тема його дисертації – «Ендоскопічна хірургія верхньощелепних пазух через мінідоступ». Щеглов був помічений навіть на одному фото із хазяїном Кремля на Паралімпійських ігор 2014 рок в Сочі.

Отоларинголог Щеглов є одним із найнаближеніших до президента Росії персонажів

Крім того, батька отоларинголога, Миколу Щеглова, навіть включили до виборчого списку путінської партії «Єдиної Росії», він став депутатом Держдуми.

Причина перебування Володимира Путіна під спостереженням отоларингологів, на думку ізраїльського лікаря Михайла Фремдермана, дуже проста: «Лор – це той лікар, який, серед іншого, може першим виявити проблеми із щитовидною залозою, зокрема онкологічні. Тоді підключаються хірург та онколог».

Нагадаємо, що Володимир Путін може і не померти своєю смертю. Колишній співробітник британської розвідки MI6 Крістофер Стіл заявив, що Путіна може відсторонити від влади або вбити його ж оточення.