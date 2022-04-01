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    Події в Україні

    Маріуполь залишається небезпечним до виїзду на власних автівках – радник мера

    Наразі люди сідають в евакуаційні автобуси з Бердянська до Запоріжжя - Маріуполь залишається небезпечним до виїзду на власних автівках – радник мера
    Наразі люди сідають в евакуаційні автобуси з Бердянська до Запоріжжя
    фото з відкритих джерел

    Окупанти не пропускають ніякі гуманітарні вантажі, навіть у малих обсягах, в місто

    Маріуполь залишається закритим для в'їзду та дуже небезпечним для виїзду особистим транспортом. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Телеграм.

    «Маріуполь. Місто залишається зачиненим для в'їзду та дуже небезпечним до виїзду власним транспортом. До того ж окупанти від вчора категорично не пропускають ніякі гуманітарні вантажі, навіть у малих обсягах, в місто. Досі залишаються незрозумілими причини таких дій, але наші прогнози залишаються невтішними. Ми не бачимо реального бажання росіян та їх сателітів щодо надання можливості маріупольцям евакуюватись на контрольовану Україною територією», – зазначив Андрющенко.

    За його словами, наразі люди сідають в евакуаційні автобуси з Бердянська до Запоріжжя. Попередньо колону завантажено на 50%. Андрющенко наголосив, що основна проблема знову полягає в тому, що окупанти не пропускають автобуси до Бердянська. Він додав, що зранку маріупольці «майже мирним штурмом» подолали спротив росіян щодо пропуску людей з Бердянська. Для зворотного руху із Запоріжжя до Бердянська також сформована колона, яка вже збирається вирушити в Бердянськ.

    Варто зазначити, що 31 березня міністерка з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що із заблокованого окупантами Маріуполя вдалося вивезти 75 тис. осіб, ще близько 100 тис. потребують негайної евакуації. Крім того, росіяни насильно депортували до РФ чи окупованих територій Донбасу близько 45 тис. маріупольців.

    Напередодні у мережі з’явилися свіжі фото руйнувань, спричинених російськими окупантами в Маріуполі. На фото можна побачити обстріляні та зруйновані будинки у лівобережній частині Маріуполя.

    Нагадаємо, заступник міського голови Сергій Орлов заявляв, що у Маріуполі 90% будівель розбомблено, люди п'ють воду з калюж.

    Також, російська армія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Діти».

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Маріуполь залишається небезпечним до виїзду на власних автівках – радник мера