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    Окупанти використовують автомобілі Червоного Хреста для перевезення зброї, – Данілов

    Секретар РНБО Олексій Данілов - Окупанти використовують автомобілі Червоного Хреста для перевезення зброї, – Данілов
    Секретар РНБО Олексій Данілов

    Війська держави-агресора вдаються до провокацій

    Розуміючи неможливість досягнення своїх цілей військовими методами, кремлівський режим вдався до терористичних, які не приховує. Про це свідчить, зокрема, використання санітарних автомобілів із символікою Червоного Хреста для перевезення озброєння і боєприпасів, повідомив на своїй сторінці у Fecebook секретар РНБО Олексій Данілов.

    Окрім перевезення зброї автівками Червоного Хреста, окупанти перевдягаються в українську військову форму, обстрілюють мирні райони, міста і села, зазначив Данілов.

    Він нагадав, що сьогодні вночі путінський режим поставив світ перед загрозою глобальної катастрофи через обстріл території Запорізької АЕС, внаслідок чого сталася пожежа.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав світ зупинити державу-терориста. Глава держави наголосив, що Росія – це єдина держава у світі, яка обстрілює атомну електростанцію.

    Як повідомлялося, російське окупаційне командування вже використало не менше 95% підготовлених батальйонних тактичних груп і потребує термінового підтягування резерву.

    Теги: окупанти президент перевезення Олексій Данілов
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    Окупанти використовують автомобілі Червоного Хреста для перевезення зброї, – Данілов