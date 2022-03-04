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    Данілов: Окупанти уже використали у війні 95% батальйонних тактичних груп

    Секретар РНБО Олексій Данілов - Данілов: Окупанти уже використали у війні 95% батальйонних тактичних груп
    Секретар РНБО Олексій Данілов
    Фото: 5.ua

    Влада України запевняє, що російські війська стають слабшими

    Російське окупаційне командування вже використало не менше 95% підготовлених батальйонних тактичних груп і потребує термінового підтягування резерву. Про це у соцмережі Facebook повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

    За його словами, Збройні сили України, Територіальної оборони та інших силових підрозділів «щодо перемелювання різноманітних «Z», «V», «A» та іншого російського окупаційного матеріалу працюють ефективно і вправно».

    «Усвідомлюючи слабкість власних позицій і з метою виграти час для передислокації і оновлення, ворог наносить інтенсивні авіаційні та ракетно-артилерійські удари по військових та цивільних об’єктах», – написав Данілов.

    Нагадаємо, в Україні триває дев’ятий день повномасштабної війни проти Росії. Втрати ворога за цей час становлять не менше 10 тис. загиблих.

    Нагадаємо, Сполучені Штати звинувачують Росію у використанні касетних бомб проти цивільного населення в Україні і вбачають у Москви намір використати інші види забороненої міжнародними договорами зброї.

    Теги: РНБО Олексій Данілов
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    Данілов: Окупанти уже використали у війні 95% батальйонних тактичних груп