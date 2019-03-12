Окупанти випустили монету із Кримським мостом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кримський міст був відкритий у травні 2018 року

На зворотному боці монети номіналом 5 рублів розміщене рельєфне зображення моста, зведеного над Керченською протокою

Центральний банк Росії 12 березня випустив в обіг пам'ятну монету з недорогоцінного металу номіналом 5 рублів, присвячену п'ятої річниці «референдуму про державний статус Криму і Севастополя і возз'єднання Криму з Росією».

Про це повідомляє прес-служба Центробанку.

Зазначається, що на зворотному боці монети розміщене рельєфне зображення моста, зведеного над Керченською протокою.

Нагадаємо, урочиста церемонія відкриття Керченського мосту пройшла 15 травня 2018 року за участю президента РФ Володимира Путіна.

Президент України Петро Порошенко заявив, що будівництво Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля.

МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку із відкриттям мосту через Керченську протоку та наголосило на протиправності його будівництва Росією без згоди України.

Нагадаємо, Комітет з питань цивільного виміру та безпеки НАТО одноголосно засудив будівництво Росією Керченського мосту.

Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін заявив, що будівництво Росією Керченського мосту - це питання виключно інфраструктури і логістики Криму як військової бази.