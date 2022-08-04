Обстріл похорону відомої терористки у Донецьку. Окупанти влаштували чергову провокацію?

Кремлівські ЗМІ повідомили про обстріл центру міста і звично звинуватили ЗСУ

Удень 4 серпня в центрі окупованого Донецька пролунали вибухи. Як вказують в місцевих пабліках та пропагандистських російських ЗМІ, звуки пролунали біля готелю Donbass Palace і драмтеатру, де сьогодні прощаються із загиблою зрадницею і терористкою «ДНР» Ольгою Качурою (Корсою).

Як повідомляють пропагандисти, у будівлю влучили не менше двох снарядів. Проте начебто людей встигли евакуювати ще до початку офіційної церемонії. Однак на відео очевидці повідомляють, що є загиблі. Скільки їх – наразі невідомо.

Бойовики кажуть, що через буцімто «обстріли» похорон зрадниці перенесено.

Українські військові ситуацію поки не прокоментували.

Нагадаємо, Качура була співробітницею МВС України, а потім почала командувати реактивним дивізіоном терористів-«ДНРівців». В Україні її було заочно засуджено до 12 років в’язниці з конфіскацією майна за «участь у терористичній групі або терористичній організації».

3 серпня стало відомо про її загибель. 4 серпня президент Росії Володимир Путін посмертно надав їй звання героя Росії.