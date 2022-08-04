Головна Новини
search button user button menu button

Обстріл похорону відомої терористки у Донецьку. Окупанти влаштували чергову провокацію?

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 11:59 glavcom.ua
Обстріл похорону відомої терористки у Донецьку. Окупанти влаштували чергову провокацію?
В окупованому Донецьку пролунали вибухи 
скріншот із відео

Кремлівські ЗМІ повідомили про обстріл центру міста і звично звинуватили ЗСУ 

Удень 4 серпня в центрі окупованого Донецька пролунали вибухи. Як вказують в місцевих пабліках та пропагандистських російських ЗМІ, звуки пролунали біля готелю Donbass Palace і драмтеатру, де сьогодні прощаються із загиблою зрадницею і терористкою «ДНР» Ольгою Качурою (Корсою).  

Як повідомляють пропагандисти, у будівлю влучили не менше двох снарядів. Проте начебто людей встигли евакуювати ще до початку офіційної церемонії. Однак на відео очевидці повідомляють, що є загиблі. Скільки їх – наразі невідомо. 

Бойовики кажуть, що через буцімто «обстріли» похорон зрадниці перенесено.  

Українські військові ситуацію поки не прокоментували. 

Нагадаємо, Качура була співробітницею МВС України, а потім почала командувати реактивним дивізіоном терористів-«ДНРівців». В Україні її було заочно засуджено до 12 років в’язниці з конфіскацією майна за «участь у терористичній групі або терористичній організації». 

3 серпня стало відомо про її загибель. 4 серпня президент Росії Володимир Путін посмертно надав їй звання героя Росії. 

Теги: УДАР МВС ЗМІ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В ISW також сумніваються, що російські війська зможуть досягти значних успіхів на захід від Донецька
Російські війська зосередять зусилля у напрямку Бахмута і навколо Донецька – ISW
31 липня, 07:52
Голова Донецької області доручив евакуювати якнайбільше жителів
Глава Донецької ОВА дав завдання провести максимальну евакуацію: яка причина
13 липня, 02:59
Рашисти вбили українського спортсмена
У боях під Донецьком загинув український борець Ігор Пастух
8 липня, 19:46

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Китай проти США: Кремль «опустив хвоста» та змінив риторику
24K
Штурм Нікополя. Голова району про оборону міста та полювання на колаборантів
10K
Тисячі українців помилково отримали допомогу на 6,5 тис. грн. Хто має повернути кошти
7312
Україна повертає миротворців із Косово
5737
Українські воїни ліквідували відому терористку «ДНР»
5317
Окупанти звели дві понтонні переправи під Херсоном: супутникові знімки

Новини

«Вугільна» справа. Ексміністр Демчишин повернув арештовану нерухомість
Сьогодні, 12:45
У Маріуполі зафіксований спалах гострої інфекції, хворіють діти
Сьогодні, 12:11
Обстріл похорону відомої терористки у Донецьку. Окупанти влаштували чергову провокацію?
Сьогодні, 11:59
Окупанти обстріляли Харківщину: загинув громадянин РФ
Сьогодні, 11:58
Окупанти накрили вогнем 10 населених пунктів Донеччини: є вбиті, багато поранених (фото)
Сьогодні, 11:42
Ліван зняв арешт із судна з краденим українським зерном. МЗС зробив заяву
Сьогодні, 11:05

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту