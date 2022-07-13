Глава Донецької ОВА дав завдання провести максимальну евакуацію: яка причина

Кириленко просить евакуюватися жителів області до 1 жовтня

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що доручив евакуювати якнайбільше жителів області до 1 жовтня. Про це Кириленко розповів у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

Таке доручення отримали очільники місцевих адміністрацій Донецької області.

«Цьогорічний опалювальний сезон в області буде вкрай складний, без газу. Ми розраховуємо, що на початок зимового періоду на Донеччині залишаться максимум 230 тисяч осіб», – пояснив голова ОВА.

Він додав, що наявні в Донецькій області електромережі точно не витримають зимового об’єму споживання. Водночас Кириленко запевнив, що влада докладає всіх зусилль для якнайшвидшої евакуації місцевих жителів.

Нагадаємо, 8 липня Верещук закликала якнайшвидше евакуюватися з двох областей: Херсонської та Запорізької. Тим часом Росія хоче, аби цивільне населення залишалось якнайдовше на окупованих територіях.

До слова, Рєзніков розповів, який наказ віддав Зеленський для ЗСУ.

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