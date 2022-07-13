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    Події в Україні

    Глава Донецької ОВА дав завдання провести максимальну евакуацію: яка причина

    Голова Донецької області доручив евакуювати якнайбільше жителів - Глава Донецької ОВА дав завдання провести максимальну евакуацію: яка причина
    Голова Донецької області доручив евакуювати якнайбільше жителів
    фото з відкритих джерел

    Кириленко просить евакуюватися жителів області до 1 жовтня

    Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що доручив евакуювати якнайбільше жителів області до 1 жовтня. Про це Кириленко розповів у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

    Таке доручення отримали очільники місцевих адміністрацій Донецької області.

    «Цьогорічний опалювальний сезон в області буде вкрай складний, без газу. Ми розраховуємо, що на початок зимового періоду на Донеччині залишаться максимум 230 тисяч осіб», – пояснив голова ОВА.

    Він додав, що наявні в Донецькій області електромережі точно не витримають зимового об’єму споживання. Водночас Кириленко запевнив, що влада докладає всіх зусилль для якнайшвидшої евакуації місцевих жителів.

    Нагадаємо, 8 липня Верещук закликала якнайшвидше евакуюватися з двох областей: Херсонської та Запорізької. Тим часом Росія хоче, аби цивільне населення залишалось якнайдовше на окупованих територіях.

    До слова, Рєзніков розповів, який наказ віддав Зеленський для ЗСУ.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Глава Донецької ОВА дав завдання провести максимальну евакуацію: яка причина