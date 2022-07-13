Глава Донецької ОВА дав завдання провести максимальну евакуацію: яка причина
Кириленко просить евакуюватися жителів області до 1 жовтня
Таке доручення отримали очільники місцевих адміністрацій Донецької області.
«Цьогорічний опалювальний сезон в області буде вкрай складний, без газу. Ми розраховуємо, що на початок зимового періоду на Донеччині залишаться максимум 230 тисяч осіб», – пояснив голова ОВА.
Він додав, що наявні в Донецькій області електромережі точно не витримають зимового об’єму споживання. Водночас Кириленко запевнив, що влада докладає всіх зусилль для якнайшвидшої евакуації місцевих жителів.
Нагадаємо, 8 липня Верещук закликала якнайшвидше евакуюватися з двох областей: Херсонської та Запорізької. Тим часом Росія хоче, аби цивільне населення залишалось якнайдовше на окупованих територіях.
До слова, Рєзніков розповів, який наказ віддав Зеленський для ЗСУ.