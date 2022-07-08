У боях під Донецьком загинув український борець Ігор Пастух

Спортсмен був родом з Миколаєва

У боях під Донецьком загинув український борець греко-римського стилю Ігор Пастух. Про це повідомив олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк у Facebook і зазначив, що особисто був знайомим з загиблим воїном.

«В боях під Донецьком загинув наш товариш, борець з Миколаїва, майстер спорту Ігор Пастух. Особисто знайомий був з Ігорем! Ми однолітки, та багато спільних змагань провели разом у свій час. Розпач, сум, та розуміння, що ця бункерна тварюка забирає найкращих», – написав Беленюк.

Нагадаємо, у вівторок, 28 червня, український гравець в американський футбол Ярослав Мохонко загинув у бою під Бахмутом на Донеччині.