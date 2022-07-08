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  4. У боях під Донецьком загинув український борець Ігор Пастух
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    Суспільство

    У боях під Донецьком загинув український борець Ігор Пастух

    Рашисти вбили українського спортсмена&nbsp; - У боях під Донецьком загинув український борець Ігор Пастух
    Рашисти вбили українського спортсмена 
    фото з відкритих джерел

    Спортсмен був родом з Миколаєва

    У боях під Донецьком загинув український борець греко-римського стилю Ігор Пастух. Про це повідомив олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк у Facebook і зазначив, що особисто був знайомим з загиблим воїном.

    «В боях під Донецьком загинув наш товариш, борець з Миколаїва, майстер спорту Ігор Пастух. Особисто знайомий був з Ігорем! Ми однолітки, та багато спільних змагань провели разом у свій час. Розпач, сум, та розуміння, що ця бункерна тварюка забирає найкращих», – написав Беленюк.

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    Нагадаємо, у вівторок, 28 червня, український гравець в американський футбол Ярослав Мохонко загинув у бою під Бахмутом на Донеччині.

    Теги: росія окупанти війна Україна Жан Беленюк окупація #stoprussia
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    У боях під Донецьком загинув український борець Ігор Пастух