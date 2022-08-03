Українські воїни ліквідували відому терористку «ДНР»

Ольга Качура зрадила Україну у 2014 році

Українські військові ліквідували на фронті російську терористку, колишню командирку артилеристів «ДНР» Ольгу Качуру з позивним «Корса». Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

«У рамках «кроку доброї волі» на Донбасі демілітаризувалась відома терористка Ольга Качура. Вона ж «Корса», – зазначається у повідомленні.

Журналіст нагадав, що до 2014 року Качура служила в міліції Горлівки, потім перейшла на бік Росії і приєдналася до формувань російського терориста Безлера. Вона також командувала дивізіоном реактивних систем залпового вогню «Град». На ній лежить вина за обстріли міст Донбасу та загибель мирних жителів. Український суд заочно засудив її до 12 років.

Про ліквідацію воєнної злочинниці також повідомив гауляйтер окупованої Горлівки Іван Приходько. Свій допис він супроводив відфотошопленим фото, на якому досить складно впізнати 51-річну Качуру.

Гауляйтер окупованої Горлівки Іван Приходько повідомив про загибель терористки

Такий вигляд терористка мала насправді

Нагадаємо, у січні Шевченківський районний суд міста Чернівці заочно засудив до 12 років позбавлення волі командирку артилеристів «ДНР» Ольгу Качуру із позивним «Корса». Вона керувала обстрілами ЗСУ та добровольчих військових формувань реактивними системами залпового вогню «Град».

На її совісті загибель багатьох мирних жителів, адже обстріли під керівництвом Качури здійснювалися у безпосередній близькості до Іловайська, Дебальцевого, Вуглегірська, Мар'їнки та Авдіївки.