Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українські воїни ліквідували відому терористку «ДНР»

Надія Клочко
Сьогодні, 16:18 glavcom.ua
Українські воїни ліквідували відому терористку «ДНР»
Український суд заочно засудив зрадницю до 12 років в'язниці
фото з відкритих джерел

Ольга Качура зрадила Україну  у 2014 році

Українські військові ліквідували на фронті російську терористку, колишню командирку артилеристів «ДНР» Ольгу Качуру з позивним «Корса». Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

«У рамках «кроку доброї волі» на Донбасі демілітаризувалась відома терористка Ольга Качура. Вона ж «Корса», – зазначається у повідомленні.

Журналіст нагадав, що до 2014 року Качура служила в міліції Горлівки, потім перейшла на бік Росії і приєдналася до формувань російського терориста Безлера. Вона також командувала дивізіоном реактивних систем залпового вогню «Град». На ній лежить вина за обстріли міст Донбасу та загибель мирних жителів. Український суд заочно засудив її до 12 років.

Про ліквідацію воєнної злочинниці також повідомив гауляйтер окупованої Горлівки Іван Приходько. Свій допис він супроводив відфотошопленим фото, на якому досить складно впізнати 51-річну Качуру.

Гауляйтер окупованої Горлівки Іван Приходько повідомив про загибель терористки
Гауляйтер окупованої Горлівки Іван Приходько повідомив про загибель терористки
Такий вигляд терористка мала насправді
Такий вигляд терористка мала насправді

Нагадаємо, у січні Шевченківський районний суд міста Чернівці заочно засудив до 12 років позбавлення волі командирку артилеристів «ДНР» Ольгу Качуру із позивним «Корса». Вона керувала обстрілами ЗСУ та добровольчих військових формувань реактивними системами залпового вогню «Град».

На її совісті загибель багатьох мирних жителів, адже обстріли під керівництвом Качури здійснювалися у безпосередній близькості до Іловайська, Дебальцевого, Вуглегірська, Мар'їнки та Авдіївки.

Читайте також: Кастрація та масове убивство «азовців». Чому Росія пишається своїми воєнними злочинами?
Теги: війна росія «ДНР» Донбас

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Смоленській області обдзвонюють пенсіонерів Федеральної служби покарань РФ
Росія кличе у «відрядження» на Донбас тюремників-пенсіонерів
28 липня, 09:22
Рашисти провалили наступ на Донбас, тож корегують свій план – розвідка Британії
Рашисти провалили наступ на Донбас, тож корегують свій план – розвідка Британії
1 серпня, 10:00
ЗСУ завдають вогневого ураження ворогу
На Донбасі окупанти намагаються просунутися на двох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:20

Події в Україні

Українські воїни ліквідували відому терористку «ДНР»
Українські воїни ліквідували відому терористку «ДНР»
Окупанти звели дві понтонні переправи під Херсоном: супутникові знімки
Окупанти звели дві понтонні переправи під Херсоном: супутникові знімки
Рашисти обстріляли Чугуїв касетними снарядами: є загиблі (фото)
Рашисти обстріляли Чугуїв касетними снарядами: є загиблі (фото)
Одне з найбільших міст України зупиняє транспорт під час тривоги 
Одне з найбільших міст України зупиняє транспорт під час тривоги 
Росія вдарила по Дніпропетровщині: зруйновані дитсадок і церква
Росія вдарила по Дніпропетровщині: зруйновані дитсадок і церква
Атака на Миколаїв: відомі наслідки ранкового обстрілу
Атака на Миколаїв: відомі наслідки ранкового обстрілу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
154K
У кількох областях прогриміли вибухи (оновлено)
98K
Львівщина: Повітряні сили повідомили, куди влучила рашистська ракета
86K
Візит Пелосі на Тайвань: Китай розчарував путінських пропагандистів
68K
Росія будує на Херсонщині мости-привиди: що це і як працює
49K
Літак Ненсі Пелосі приземлився на Тайвані
39K
Окупанти мають частковий успіх на кількох напрямках, – Генштаб

Новини

Комунальники Херсона рили окопи для рашистів. Підозру отримав директор водоканалу
Сьогодні, 15:48
ДБР затримало начальників військкоматів, які вимагали хабарі у призовників (фото)
Сьогодні, 14:45
Рашисти знищують меморіал українським захисникам у Маріуполі (фото)
Сьогодні, 14:02
Україна повертає миротворців із Косово
Сьогодні, 13:40
Зернові угоди: судно Razoni успішно пройшло інспекцію в Туреччині (фото)
Сьогодні, 13:24
МЗС попередив Білорусь про наслідки у разі вторгнення в Україну
Сьогодні, 13:04

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту