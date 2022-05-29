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    Новини

    Окупанти затримали в Чорному морі два турецькі рибальські човни

    Військові РФ у Чорному морі затримали два турецькі рибальські човни - Окупанти затримали в Чорному морі два турецькі рибальські човни
    Військові РФ у Чорному морі затримали два турецькі рибальські човни
    фото з відкритих джерел

    Наразі рибалки залишаються в окупованому росіянами Криму

    Два рибальські човни з 12 рибалками на борту, які ловили рибу біля берегів Криму, були затримані російськими військовими. Про це повідомляє CNN Türk.

    «Два рибальські човни, один зареєстрований в порту Гемлік, а інший в Сариєрі, вийшли в Чорне море на вилов риби 15 травня. На човнах було 12 рибалок. Рибалки ловили рибу біля берегів Криму, виловили близько 1,5 тис. калканів», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що 18 травня човни підійшли до окупованого росіянами Криму, були зупинені російським військовим кораблем і затримані. Турецькі рибальські катери були доставлені в околицю Севастополя в супроводі військових кораблів. Згодом рибу і човни було конфісковано, а рибалок оштрафувала на 30 тис. доларів.

    Наразі рибалки залишаються в окупованому росіянами Криму.

    Зазначається, що рибалки чекали суду на своїх човнах.

    При цьому президент рибного кооперативу Rumelifeneri Яшар Серт сказав, що обидва човни не мали реєстрації та ліцензії, і що вони займаються браконьєрством.

    МЗС Туреччини робило спроби зв’язатися з рибалками, але безуспішно.

    До слова, у тимчасово захопленому росіянами Генічеську Херсонської області самопроголошена «влада» готується провести туристичний сезон.

    Теги: Туреччина МЗС росія окупанти Чорне море війна Україна окупація море #stoprussia
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    Окупанти затримали в Чорному морі два турецькі рибальські човни