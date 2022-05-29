Окупанти затримали в Чорному морі два турецькі рибальські човни

Наразі рибалки залишаються в окупованому росіянами Криму

Два рибальські човни з 12 рибалками на борту, які ловили рибу біля берегів Криму, були затримані російськими військовими. Про це повідомляє CNN Türk.

«Два рибальські човни, один зареєстрований в порту Гемлік, а інший в Сариєрі, вийшли в Чорне море на вилов риби 15 травня. На човнах було 12 рибалок. Рибалки ловили рибу біля берегів Криму, виловили близько 1,5 тис. калканів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 18 травня човни підійшли до окупованого росіянами Криму, були зупинені російським військовим кораблем і затримані. Турецькі рибальські катери були доставлені в околицю Севастополя в супроводі військових кораблів. Згодом рибу і човни було конфісковано, а рибалок оштрафувала на 30 тис. доларів.

Наразі рибалки залишаються в окупованому росіянами Криму.

Зазначається, що рибалки чекали суду на своїх човнах.

При цьому президент рибного кооперативу Rumelifeneri Яшар Серт сказав, що обидва човни не мали реєстрації та ліцензії, і що вони займаються браконьєрством.

МЗС Туреччини робило спроби зв’язатися з рибалками, але безуспішно.

До слова, у тимчасово захопленому росіянами Генічеську Херсонської області самопроголошена «влада» готується провести туристичний сезон.