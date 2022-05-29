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    Події в Україні

    Окупанти знову обстріляли Сумщину та Чернігівщину з території РФ

    Чернігівщину та Сумщину обстріляно з території РФ - Окупанти знову обстріляли Сумщину та Чернігівщину з території РФ
    Чернігівщину та Сумщину обстріляно з території РФ
    фото з відкритих джерел

    Втрат серед особового складу та техніки немає

    Ворог сьогодні після обіду обстріляв із території РФ населені пункти при кордоні в Чернігівській та Сумській областях. Про це повідомляє пресцентр Оперативного командування «Північ».

    Як зазначається, близько 12:43 зафіксовані сім вибухів (приходи) в районі Семенівки. Втрат серед особового складу та техніки немає.

    «О 13:00-13:12 спостерігачі зафіксували 5 вибухів (приходів, попередньо міномет), в районі Бачівська. Втрат серед особового складу та техніки немає», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, напередодні окупанти вночі обстрілювали Сумщину ракетами, артилерією та мінометами.

    Як повідомлялося, 27 травня до зони бойових дій потрапили вісім громад у Сумській області.

    Того ж дня росіяни обстріляли Дніпро і запустили ракету на Буковину.

    Перед цим окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини (фото).

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    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти знову обстріляли Сумщину та Чернігівщину з території РФ