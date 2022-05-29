Окупанти знову обстріляли Сумщину та Чернігівщину з території РФ

Чернігівщину та Сумщину обстріляно з території РФ

Втрат серед особового складу та техніки немає

Ворог сьогодні після обіду обстріляв із території РФ населені пункти при кордоні в Чернігівській та Сумській областях. Про це повідомляє пресцентр Оперативного командування «Північ».

Як зазначається, близько 12:43 зафіксовані сім вибухів (приходи) в районі Семенівки. Втрат серед особового складу та техніки немає.

«О 13:00-13:12 спостерігачі зафіксували 5 вибухів (приходів, попередньо міномет), в районі Бачівська. Втрат серед особового складу та техніки немає», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні окупанти вночі обстрілювали Сумщину ракетами, артилерією та мінометами.

Як повідомлялося, 27 травня до зони бойових дій потрапили вісім громад у Сумській області.

Того ж дня росіяни обстріляли Дніпро і запустили ракету на Буковину.

Перед цим окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини (фото).

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