Окупанти знову обстріляли Сумщину та Чернігівщину з території РФ
Втрат серед особового складу та техніки немає
Ворог сьогодні після обіду обстріляв із території РФ населені пункти при кордоні в Чернігівській та Сумській областях. Про це повідомляє пресцентр Оперативного командування «Північ».
Як зазначається, близько 12:43 зафіксовані сім вибухів (приходи) в районі Семенівки. Втрат серед особового складу та техніки немає.
«О 13:00-13:12 спостерігачі зафіксували 5 вибухів (приходів, попередньо міномет), в районі Бачівська. Втрат серед особового складу та техніки немає», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні окупанти вночі обстрілювали Сумщину ракетами, артилерією та мінометами.
Як повідомлялося, 27 травня до зони бойових дій потрапили вісім громад у Сумській області.
Того ж дня росіяни обстріляли Дніпро і запустили ракету на Буковину.
Перед цим окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини (фото).