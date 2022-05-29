Окупанти готуються до туристичного сезону у Генічеську

Окупанти заборонили місцевим охоронцям впускати до баз людей, погрожуючи тим, що вже найближчим часом ці території стануть російською власністю

У тимчасово захопленому росіянами Генічеську Херсонської області самопроголошена «влада» готується провести туристичний сезон. Про це повідомляє уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

Денісова розповіла, що озброєні російські військовослужбовці вдерлися до приватних баз відпочинку «Білий Лебідь» та Arabatka.club в селі Генічеська Гірка на Арабатській Стрілці.

«Окупанти заборонили місцевим охоронцям впускати до баз людей, погрожуючи тим, що вже найближчим часом ці території стануть російською власністю. Самі ж росіяни у військовій формі виставляють на своїх сторінках у соціальних мережах пости про те, як вони гріються під сонцем на березі Азовського моря», – пише Денісова.

За її словам, Арабатська Стрілка межує з тимчасово окупованим Кримським півостровом, який агресор використовує як військову базу для нападу на материкову частину України. Тому існує загроза, що випущені з Криму винищувачі, військові гелікоптери, ракети будуть наражати на небезпеку «відпочивальників».

«Своїми діями РФ грубо порушує Резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо мілітаризації тимчасово окупованого півострова, IV Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Європейську конвенцію з прав людини», – додала омбудсмен.

До слова, на Одещині Росія вдруге вдарила по мосту через Дністровський лиман. Автомобільний та залізничний міст через Дністровський лиман розташований у районі Затоки.