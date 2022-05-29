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    Ситуація погіршується: Ердоган зателефонує Зеленському та Путіну

    Ердоган проведе розмови із Зеленським та Путіним - Ситуація погіршується: Ердоган зателефонує Зеленському та Путіну
    Ердоган проведе розмови із Зеленським та Путіним
    фото з відкритих джерел

    Президент Туреччини проведе переговори з Путіним та Зеленським 30 травня

    Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зателефонує президентам України та РФ Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну. Про це повідомляє видання Hurriyet.

    Розмови заплановані на завтра, 30 травня.

    «У наших серцях є надія, що ця війна між Росією та Україною завершиться миром якомога швидше, але здається, що з кожним днем ця ситуація більш погіршується. У понеділок у мене будуть телефонні розмови і з Росією, і з Україною. Ми продовжуватимемо заохочувати сторони використовувати канали діалогу та дипломатії», – сказав Ердоган.

    Нагадаємо, що раніше Ердоган пояснив свою позицію щодо вступу Швеції та Фінляндії в НАТО.

    Як повідомлялося, Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО.

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    Теги: Реджеп Таїп Ердоган росія окупанти війна путін Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Ситуація погіршується: Ердоган зателефонує Зеленському та Путіну