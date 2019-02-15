Олена Бережна заявляє, що СБУ не довела її причетності до антидержавницької діяльності і сьогодні поверне їй вилучені речі



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Олена Бережна вимагатиме, аби в СБУ публічно оголосили, що її причетності до антидержавницької діяльності не доведено Фото: Станіслав Груздєв, Главком

«З п’яти мішків моїх речей, вилучених під час обшуків, СБУ поверне лише невелику частину», - уточнила активістка

Олену Бережну, лідерку громадського об'єднання «Сила добра», матір загиблої екс-нардепа від Партії Регіонів Ірини Бережної сьогодні викликали до Служби безпеки України, щоб повернути її особисті речі, вилучені під час обшуку у її квартирі 6 листопада 2018 року. Про це сама Бережна розповіла в ексклюзивному коментарі «Главкому». За її словами, за три місяці спецслужба не змогла довести її причетності до антидержавницької діяльності.

«Мені подзвонив слідчий, старший керівник групи СБУ, який займається справою про антидержавницьку діяльність (у цій справі я прохожу як свідок), і сказав, що я можу забрати свої особисті речі, зазначені у протоколі, оскільки моєї провини не виявлено. Коли я запитала, чи мені повернуть усі мої речі, а це п’ять великих мішків, які винесли з моєї квартири під час обшуку, він наголосив, що повернуть лише те, що зазаначено у протоколі. А це тільки гаджети – камери, три телефони, планшети та один із золотих злитків. Де мої інші речі – це вже питання, мовляв, не до нього, а до співробітників, які проводили обшук», - уточнила Бережна.

Вона зазначила, що зараз у двох судах розглядаються її звернення проти співробітників СБУ, які проводили обшуки у її помешканні.

«Перше звернення проти СБУ-шників за перевищення ними службових повноважень розглядалося у Печерському суді, згодом воно передане до Апеляційного суду. Я вважаю, цим має займатися Генпрокуратура. Друге звернення з вимогою порушення справи у НАБУ проти корупційної діяльності співробітників СБУ, що заволоділи моїми особистими речами, розглядає Солом’янський суд Києва», - зазначила Бережна.

Вона підкреслила, що вимагатиме, аби в СБУ публічно оголосили, що її причетності до антидержавницької діяльності не доведено.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України під час під час обшуків 6 листопада 2018 року у лідерки громадського об’єднання «Сила добра» Олени Бережної виявили документи та електронні носії, які начебто свідчили про її антиукраїнську діяльність за завданням спецслужб РФ, також знайшли лист на ім'я голови МЗС РФ Сергія Лаврова і кілограмовий злиток золота.

У спецслужбі нагадали, що слідчі дії в Олени відбувалися в рамках кримінального провадження, відкритого за ст.109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та 111 (державна зрада) кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що вранці 6 листопада в офіс юриста і колишньої заступниці голови Київської міської державної адміністрації Ірени Кільчицької з обшуком прийшли співробітники Служби безпеки України. За словами Кільчицької, співробітники спецслужб шукали докази сепаратистської діяльності матері загиблої в автомобільній катастрофі Ірини Бережної.