Уряд проголосував за призначення Олени Богдан головою Держетнополітики



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Офіційна інформація про призначення Олени Богдан з'явиться найближчим часом

«Главкому» стало відомо, що Кабмін призначить саме Богдан на посаду «головної з релігії»

Державну службу з етнополітики та свободи совісті очолить соціолог Олена Богдан. Про це «Главкому» повідомило джерело в уряді. Як стало відомо, вчора на засіданні Кабміну це питання було вирішено.

Раніше «Главком» повідомляв, що кандидатуру Олени Богдан підтримував і просував міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський. Інформацію про призначення оприлюднить пресслужба уряду найближчим часом.

Зазначимо, що наприкінці січня за результатами співбесіди, підсумкового раунду конкурсного відбору на посаду голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті конкурсна комісія Нацагентства з питань держслужби з-поміж 11 кандидатів визначила чотирьох.

Примітно, що прийшли на співбесіду усього шестеро кандидатів, з яких комісія назвала імена чотирьох претендентів і кількість балів, які вони здобули:

Андрій Юраш – 9,57

Юрій Решетніков – 9,29

Сергій Бортник – 7,7

Олена Богдан – 5,01

Як повідомляв «Главком», оголошений у вересні конкурс на посаду голови Держслужби етнополітики закінчився безрезультатно. Його «обнулили», виставивши Андрію Юрашу, який з 2014 року очолював Департамент у справах релігій і національностей Міністерства культури, 0,5 бала «за досягнення результатів». До наступного етапу розгляду Кабміном не були допущені ні Юраш, ні його єдиний на той момент конкурент Юрій Решетніков.

Кабмін оголосив з 2 грудня повторний конкурс на зайняття посади голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті. Держслужба етнополітики була відновлена Кабміном у червні 2019 року і прийшла на зміну Департаменту у справах релігії і національностей.

Також наприкінці січня ЗМІ писали, що існує неофіційна інформація про те, що міністр культури підтримав кандидатуру Олени Богдан, яка є вигідною Офісу президента.

Олена Богдан – соціологиня, доцентка кафедри соціології в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», працює як дослідниця у сфері релігієзнавства. Викладає в НаУКМА та Київському політехнічному інституті.

Також нагадаємо, що куратором процесів у релігійній сфері в Офісі президента Зеленського є заступник голови Офісу Сергій Трофімов, колишній продюсер «95 кварталу», який не приховує своїх симпатій до російської церкви.