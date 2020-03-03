Уряд створив Офіс фінансового контролю



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За словами Гончарука, далі буде створення міжрегіональних територіальних органів Офісу фінансового контролю

Кабмін ліквідував п’ять міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби - Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що у вівторок, 3 березня на засіданні Кабінету міністрів було ухвалене рішення про створення Офісу фінансового контролю. Про це Гончарук написав у Telegram.

«Уряд створив Офіс фінансового контролю та водночас ліквідував п’ять міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби. Офіс фінансового контролю аналізуватиме ефективність використання державних ресурсів і наглядатиме за високоризиковими операціями», - написав прем’єр.

За словами Гончарука, далі буде створення міжрегіональних територіальних органів Офісу фінансового контролю, що має забезпечити оперативність і мобільність роботи нового органу.

Як повідомлялося, сьогодні прем’єр Олексій Гончарук провів засідання уряду. На засіданні планувалося передати понад 400 об'єктів на приватизацію. Голова уряду наголосив, що в сьогоднішнього засідання насичений порядок денний.

Слід нагадати, що ввечері 2 березня нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив, що президент Володимир Зеленський зустрівся з Олексієм Гончаруком, після чого останній написав заяву на звільнення.

Напередодні перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи можливі кадрові призначення в Кабміні, повідомив, що наразі є кілька робочих варіантів.