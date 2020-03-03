  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Уряд створив Офіс фінансового контролю

    • Розсилка
    За словами Гончарука, далі буде створення міжрегіональних територіальних органів Офісу фінансового контролю - Уряд створив Офіс фінансового контролю
    За словами Гончарука, далі буде створення міжрегіональних територіальних органів Офісу фінансового контролю

    Кабмін ліквідував п’ять міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби - Гончарук

    Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що у вівторок, 3 березня на засіданні Кабінету міністрів було ухвалене рішення про створення Офісу фінансового контролю. Про це Гончарук написав у Telegram.

    «Уряд створив Офіс фінансового контролю та водночас ліквідував п’ять міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби. Офіс фінансового контролю аналізуватиме ефективність використання державних ресурсів і наглядатиме за високоризиковими операціями», - написав прем’єр.

    За словами Гончарука, далі буде створення міжрегіональних територіальних органів Офісу фінансового контролю, що має забезпечити оперативність і мобільність роботи нового органу.

    Як повідомлялося, сьогодні прем’єр Олексій Гончарук провів засідання уряду. На засіданні планувалося передати понад 400 об'єктів на приватизацію. Голова уряду наголосив, що в сьогоднішнього засідання насичений порядок денний.

    Слід нагадати, що ввечері 2 березня нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив, що президент Володимир Зеленський зустрівся з Олексієм Гончаруком, після чого останній написав заяву на звільнення.

    Напередодні перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи можливі кадрові призначення в Кабміні, повідомив, що наразі є кілька робочих варіантів.

     

    Кабмін президент уряд Руслан Стефанчук Олександр Дубінський Олексій Гончарук Офіс фінансового контролю
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ