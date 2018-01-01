Олімпіада у Пхьончхані: Європейські антидопінгові організації обурені м’яким покаранням Росії

Метт Річардсон, глава антидопінгового агентства Швеції: «Варто було б вдатися до повної дискваліфікації тих, хто вживав допінг»

«Напередодні зимової Олімпіади керівники антидопінгових служб європейських країн критикують МОК за спірну псевдодіскваліфікацію російських спортсменів», - пише американське видання Politico. «Високопоставлений співробітник однієї європейської антидопінгової організації, який побажав залишитися анонімним, сказав, що деякі люди зі



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Метт Річардсон, глава антидопінгового агентства Швеції: «Варто було б вдатися до повної дискваліфікації тих, хто вживав допінг»

«Напередодні зимової Олімпіади керівники антидопінгових служб європейських країн критикують МОК за спірну псевдодіскваліфікацію російських спортсменів», - пише американське видання Politico.

«Високопоставлений співробітник однієї європейської антидопінгової організації, який побажав залишитися анонімним, сказав, що деякі люди зі сфери боротьби з допінгом вважають, що взаємини президента МОК Томаса Баха з російським президентом Володимиром Путіним, можливо, сприяли м'якому рішенням російського питання», - пише видання.

У статті йдеться, що МОК дискваліфікував Росію із застереженням, що на Олімпіаду в Пхьончхан допустять спортсменів, які зможуть довести, що не приймали допінг. «Тим самим він розкрив двері перед російською командою, яка за чисельністю майже не поступається команді на Олімпіаді-2010 у Ванкувері», - йдеться в статті.

«Керівники антидопінгових служб з країн, потужно виявляють себе в зимових видах спорту, не вважають, що МОК повинен гостинно приймати спортсменів з країни, яка в Сочі обдурила систему», - пише видання.

«Називати це дискваліфікацією - підтасовування, - заявив Тревіс Тігарт, глава антидопінгового агентства США. - Гадаю, вони [МОК] підвели чистих спортсменів. Ви чуєте, що спортсмени публічно, як ніколи раніше, говорять про своє розчарування: не тільки ті, кого обікрали в Сочі, але і ті, кого потенційно можуть обікрасти знов».

Метт Річардсон, глава антидопінгового агентства Швеції, сказав: «Варто було б вдатися до повної дискваліфікації, а критерії для потенційних нейтральних спортсменів слід було б посилити». Він додав: «На лінії старту знаходяться 169 [російських] спортсменів, і нам дуже важко зрозуміти, що це і є покарання за те, як Росія повелася з антидопінгової системою».

«Процедура перевірки, якій МОК піддавав спортсменів, що бажають виступити в Пхьончхані, теж піддалася критиці», - пише видання. Всеосяжне розслідування «принесло б користь і Росії, і решті спортивному світу ... а не просто «замело під килим» проблему після Олімпійських ігор» - зауважив Андерс Сольхейм, глава антидопінгового агентства Норвегії.

МОК відкидає звинувачення. «75% російських спортсменів ніколи раніше не брали участь в Олімпійських іграх, - заявив неназваний представник МОК. - Ті, хто нас критикує, хотіли б, щоб ми огульно дискваліфікували спортсменів, багато з яких ніколи раніше не брали участь в змаганнях. Питання в тому, чи вірите чи ви в справедливість в індивідуальних випадках чи ні». «Представник також спростував твердження про зв'язки Баха з Путіним», - пише видання.

«Росія багаторазово протестувала, заявляючи про свою невинуватість в контексті звинувачень в шахрайстві в Сочі», - відзначає видання.