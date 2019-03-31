Результати Екзит-полів 2019: у другий тур виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко

Результати Екзит-полів 2019: у другий тур виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенковибори
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В Україні відбувся перший тур голосування на президентських виборах
О 20:00 в Україні закрились виборчі дільниці. Голосування на виборах президента завершено. Розпочинається підрахунок голосів. Вже відомі результати перших екзит-полів.
1. Національний екзит-пол 2019
Організатори: Український центр економічних і політичних досліджень Олександра Разумкова, Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Київський міжнародний інститут соціології
Володимир Зеленський – 30,4%
Петро Порошенко – 17,8%
Юлія Тимошенко – 14,2%
Юрій Бойко – 9,8%
Анатолій Гриценко – 7,1%
Ігор Смешко – 6,4%
Олег Ляшко – 4,8%
Олександр Вілкул – 4,0%
Руслан Кошулинський – 1,8%
Кількість виборчих дільниць – 400. Розмір вибірки – близько 17 000 респондентів (залежно від явки). Кількість інтерв'юерів – до 1000 осіб. Метод опитування: таємне заповнення анкети. Максимальна похибка вибірки: 2.5%
2. Всеукраїнський екзит-пол 31 березня 2019 року
Організатори: Телеканали «112 Україна» і NewsOne, Інститут соціальних досліджень і консультацій SORA (Австрія), центр «Соціальний моніторинг» та Український інститут соціальних досліджень ім. О.Яременка
Володимир Зеленський – 30,7%
Петро Порошенко – 18,6%
Юлія Тимошенко – 13,9%
Юрій Бойко – 10,3%
Анатолій Гриценко – 7,3%
Ігор Смешко – 6,6%
Олег Ляшко – 4,3%
Олександр Вілкул – 3,3%
Руслан Кошулинський – 2,0%
Кількість виборчих дільниць – 500. Розмір вибірки – близько 25000 респондентів. Метод опитування: 250 ділянок - особисте інтерв'ю і 250 ділянок – анкета. Максимальна похибка вибірки – 2.1%
3. Екзит-пол Центру «Соціс»
Організатори: Центр соціальних і маркетингових досліджень SOCIS
Володимир Зеленський – 29,25%
Петро Порошенко – 19,19%
Юлія Тимошенко – 13,75%
Юрій Бойко – 9,24%
Анатолій Гриценко – 7,91%
Ігор Смешко – 6,74%
Олег Ляшко – 4,63%
Кількість виборчих дільниць – 430. Розмір вибірки – близько 15000 респондентів.
4. Всеукраїнський екзит-пол 2019 на замовлення ТСН
Організатори: ТСН
Володимир Зеленський – 30,1%
Петро Порошенко – 18,5%
Юлія Тимошенко – 14,0%
Юрій Бойко – 9,1%
Анатолій Гриценко – 7,6%
Ігор Смешко – 6,6%
Олег Ляшко – 5,0%
Олександр Вілкул – 3,7%
Кількість виборчих дільниць – 600. Розмір вибірки – 20000 респондентів.