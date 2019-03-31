Результати Екзит-полів 2019: у другий тур виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко вибори



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Колаж: РБК-Україна

В Україні відбувся перший тур голосування на президентських виборах

О 20:00 в Україні закрились виборчі дільниці. Голосування на виборах президента завершено. Розпочинається підрахунок голосів. Вже відомі результати перших екзит-полів.

1. Національний екзит-пол 2019

Організатори: Український центр економічних і політичних досліджень Олександра Разумкова, Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Київський міжнародний інститут соціології

Володимир Зеленський – 30,4%

Петро Порошенко – 17,8%

Юлія Тимошенко – 14,2%

Юрій Бойко – 9,8%

Анатолій Гриценко – 7,1%

Ігор Смешко – 6,4%

Олег Ляшко – 4,8%

Олександр Вілкул – 4,0%

Руслан Кошулинський – 1,8%

Кількість виборчих дільниць – 400. Розмір вибірки – близько 17 000 респондентів (залежно від явки). Кількість інтерв'юерів – до 1000 осіб. Метод опитування: таємне заповнення анкети. Максимальна похибка вибірки: 2.5%

2. Всеукраїнський екзит-пол 31 березня 2019 року

Організатори: Телеканали «112 Україна» і NewsOne, Інститут соціальних досліджень і консультацій SORA (Австрія), центр «Соціальний моніторинг» та Український інститут соціальних досліджень ім. О.Яременка

Володимир Зеленський – 30,7%

Петро Порошенко – 18,6%

Юлія Тимошенко – 13,9%

Юрій Бойко – 10,3%

Анатолій Гриценко – 7,3%

Ігор Смешко – 6,6%

Олег Ляшко – 4,3%

Олександр Вілкул – 3,3%

Руслан Кошулинський – 2,0%

Кількість виборчих дільниць – 500. Розмір вибірки – близько 25000 респондентів. Метод опитування: 250 ділянок - особисте інтерв'ю і 250 ділянок – анкета. Максимальна похибка вибірки – 2.1%

3. Екзит-пол Центру «Соціс»

Організатори: Центр соціальних і маркетингових досліджень SOCIS

Володимир Зеленський – 29,25%

Петро Порошенко – 19,19%

Юлія Тимошенко – 13,75%

Юрій Бойко – 9,24%

Анатолій Гриценко – 7,91%

Ігор Смешко – 6,74%

Олег Ляшко – 4,63%

Кількість виборчих дільниць – 430. Розмір вибірки – близько 15000 респондентів.

4. Всеукраїнський екзит-пол 2019 на замовлення ТСН

Організатори: ТСН

Володимир Зеленський – 30,1%

Петро Порошенко – 18,5%

Юлія Тимошенко – 14,0%

Юрій Бойко – 9,1%

Анатолій Гриценко – 7,6%

Ігор Смешко – 6,6%

Олег Ляшко – 5,0%

Олександр Вілкул – 3,7%

Кількість виборчих дільниць – 600. Розмір вибірки – 20000 респондентів.