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    Політика

    Результати Екзит-полів 2019: у другий тур виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко

    вибори
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    Результати Екзит-полів 2019: у другий тур виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко
    Колаж: РБК-Україна

    В Україні відбувся перший тур голосування на президентських виборах

    О 20:00 в Україні закрились виборчі дільниці. Голосування на виборах президента завершено. Розпочинається підрахунок голосів. Вже відомі результати перших екзит-полів.

    1. Національний екзит-пол 2019

    Організатори: Український центр економічних і політичних досліджень Олександра Разумкова, Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Київський міжнародний інститут соціології

    Володимир Зеленський – 30,4%

    Петро Порошенко – 17,8%

    Юлія Тимошенко – 14,2%

    Юрій Бойко – 9,8%

    Анатолій Гриценко – 7,1%

    Ігор Смешко – 6,4%

    Олег Ляшко – 4,8%                        

    Олександр Вілкул – 4,0%

    Руслан Кошулинський – 1,8%

    Кількість виборчих дільниць – 400. Розмір вибірки – близько 17 000 респондентів (залежно від явки). Кількість інтерв'юерів – до 1000 осіб. Метод опитування: таємне заповнення анкети. Максимальна похибка вибірки: 2.5%

    2. Всеукраїнський екзит-пол 31 березня 2019 року

    Організатори: Телеканали «112 Україна» і NewsOne, Інститут соціальних досліджень і консультацій SORA (Австрія), центр «Соціальний моніторинг» та Український інститут соціальних досліджень ім. О.Яременка

    Володимир Зеленський – 30,7%

    Петро Порошенко – 18,6%

    Юлія Тимошенко – 13,9%

    Юрій Бойко – 10,3%

    Анатолій Гриценко – 7,3%

    Ігор Смешко – 6,6%     

    Олег Ляшко – 4,3%                        

    Олександр Вілкул – 3,3%

    Руслан Кошулинський – 2,0%

    Кількість виборчих дільниць – 500. Розмір вибірки – близько 25000 респондентів. Метод опитування: 250 ділянок - особисте інтерв'ю і 250 ділянок – анкета. Максимальна похибка вибірки – 2.1%

    3. Екзит-пол Центру «Соціс»

    Організатори: Центр соціальних і маркетингових досліджень SOCIS

    Володимир Зеленський – 29,25%

    Петро Порошенко – 19,19%

    Юлія Тимошенко – 13,75%

    Юрій Бойко – 9,24%

    Анатолій Гриценко – 7,91%    

    Ігор Смешко – 6,74%       

    Олег Ляшко – 4,63%                            

    Кількість виборчих дільниць – 430. Розмір вибірки – близько 15000 респондентів.

    4. Всеукраїнський екзит-пол 2019 на замовлення ТСН

    Організатори: ТСН

    Володимир Зеленський – 30,1%

    Петро Порошенко – 18,5%

    Юлія Тимошенко – 14,0%

    Юрій Бойко – 9,1%

    Анатолій Гриценко – 7,6%    

    Ігор Смешко – 6,6%         

    Олег Ляшко – 5,0%                           

    Олександр Вілкул – 3,7%

    Кількість виборчих дільниць – 600. Розмір вибірки – 20000 респондентів.

    Як повідомлялося раніше, на виборців зваляться різні дані різних екзит-полів. Як знати, кому вірити?

    Петро Порошенко Юлія Тимошенко Олег Ляшко Юрій Бойко Володимир Зеленський Олександр Вілкул Анатолій Гриценко Руслан Кошулинський Ігор Смешко
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