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    Омелян направив до Кабміну проект закриття залізничного сполучення з РФ

    • Розсилка
    Омелян направив до Кабміну проект закриття залізничного сполучення з РФ

    Міністр пояснив, що ініціатива пов'язана зокрема з діями Росії в Азовському морі

    Документ про припинення транспортного сполучення з Росією вже направили на розгляд Кабінету Міністрів.

    Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

    Міністр пояснив, що ініціатива пов'язана зокрема з діями Росії в Азовському морі, що є з боку країни-агресора дестабілізацією ситуації в Україні. Він наголосив, що такі дії можуть продовжитися і в Чорному морі.

    Омелян зазначив, що сподівається на швидке ухвалення рішення урядом.

    17 серпня Володимир Омелян заявив на брифінгу «Кібербезпека та проекти цифрових трансформацій в морській галузі» про те, що залізничний пасажиропотік з України до Москви з 2016 року знизився з 14 мільйонів до 800 тисяч, і наголосив, що Укрзалізниця не зазнає збитківчерез припинення сполучення з РФ.

    Він зазначив, коментуючи підписання «історичного документа» про припинення транспортного сполучення з Росією: «Хочете працювати — їдьте до ЄС». Омелян нагадав про небезпечність подорожей до Росії, оскільки українців там можуть «арештувати чи вбити». 

    16 серпня Омелян повідомив, що підписав «історичний документ» про обмеження сполучення з РФ. Також Омелян повідомив, що рішення про скасування потягів між Україною та РФ остаточно має ухвалювати РНБО та уряд. 

    15 серпня 2018-го міністр транспорту Росії Євген Дітріх заявив, що  закриття залізничного сполучення між Україною та Росією принесе лише дискомфорт громадянам.

    Між Україною і Росією курсують 14 потягів. Дев’ять з них українські. Два київські, два харківські, одеський, херсонський, а також з Кривого Рогу та Хмельницького. Кінцеві точки дві — Москва або Санкт-Петербург.

    Авіасполучення між Україною і Росією було припинено 25 жовтня 2015 року. Умовою відновлення авіаційного сполучення між Україною та РФ Мінінфраструктури назвало припинення російськими компаніями польотів у Крим та сплати всіх штрафних санкцій за незаконні польоти.

    Улітку 2017-го російське видання «Коммерсант» повідомило, що Україна скасовує потяги в РФ. Однак, в Укрзалізниці тоді спростували цю інформацію. 

     

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