Нема чого туди їздити: Омелян заявив, що українців хочуть захистити від ФСБ



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Міністр наголосив, що російсько-української дружби «немає і ніколи не було»

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян пояснив, навіщо урядовці пропонують скасувати залізничне сполучення з РФ, зокрема - пасажирські потяги.

Про це він сказав в ефірі «Інформаційного вечора» на «5 каналі».

«В умовах війни про будь-яку нормальну співпрацю з Російською Федерацією мови бути не може. Подобається це комусь чи не подобається, але дії України повинні бути жорсткими та адекватними. Один з тих елементів, які ми пропонуємо уряду для затвердження, - скасування залізничного пасажирського сполучення. Я вважаю, що таким шляхом ми убезпечимо українців, які все ще на власний ризик їздять до Російської Федерації від можливості бути викраденим чи потрапити до лап ФСБ або інших правоохоронних органів Російської Федерації. Ми бачимо, що ці випадки почастішали», - заявив міністр.

Омелян наголосив, що російсько-української дружби «немає і ніколи не було». «Була або перманентна окупація, або просто масові вбивства», - підкреслив він.

«Якщо ми воюємо - нема чого туди (в Росію. - Ред.) їздити», - заявив міністр

Нагадаємо, 16 серпня Омелян повідомив, що підписав «історичний документ» про обмеження сполучення з РФ.