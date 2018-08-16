«До Москви ходитимуть лише ведмеді». Міністр анонсував обмеження сполучення з РФ



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Анонсовані Володимиром Омеляном обмеження стосуватимуться не тільки залізничного пасажирського сполучення

Глава Мінінфраструктури підписав історичний документ про обмеження сполучення з РФ

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян анонсував нові обмеження сполучення з Росією. Про це він повідомив у четвер.

«Сьогодні підписав один історичний документ. До Москви будуть ходити тільки ведмеді, як в старі добрі часи», - написав він у соцмережі.





За словами міністра, передає Інтерфакс-Україна, анонсовані ним обмеження стосуватимуться не тільки залізничного пасажирського сполучення, обмеження якого вже анонсувалися раніше.



Нагадаємо, на початку серпня міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що влада країни розглядає «варіант закриття залізничного сполучення з Москвою». Натомість представники українського залізничного оператора Укрзалізниці заявили, що в разі прийняття державою такого рішення воно буде виконано.