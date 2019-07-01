  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Омелян порадив Зеленському припинити продавати запрошення в Канаді

    • Розсилка
    Омелян планував також летіти до Канади - Омелян порадив Зеленському припинити продавати запрошення в Канаді
    Омелян планував також летіти до Канади

    «Розумію, що грошей хочеться, але квитки від 100 до 1000 доларів - це гітарний перебор», - заявив міністр Володимир Омелян, звертаючись до Зеленського

    Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що його виключили зі складу української делегації, яка відбула до Канади.

    Про це міністр 1 липня повідомив у Facebook.

    «З «приємністю» дізнався, що ОПУ вирішило викреслити мене зі списку української делегації до Канади. Сподіваюся, не через SkyUp Airlines», - написав Омелян.

    Він додав, що «добре, що хоч і з істерикою, але в США відпустили».

    «Ну, це ми вже проходили, переживемо. Bon voyage, Mr. President!» - написав міністр.

    Омелян також порадив Зеленському зупинити ініціативу продажу запрошень на заходи з його участю.

    «Розумію, що грошей хочеться, але квитки від 100 до 1000 доларів - це гітарний перебор. Президентська діяльність - не концерт. Учасники конференції в Торонто шоковані, м’яко кажучи...» - зазначив міністр.

    Як повідомлялося, Зеленський продає квитки на свою зустріч з діаспорою в Канаді. Інших зустрічей з українцями не заплановано.

    1 липня Зеленський  вирушить до Канади з робочим візитом.

    Нагадаємо, Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на зустрічі обговорять шляхи поглиблення економічного партнерства. Їх зустріч відбудеться 2 липня. Сторони також планують обговорити створення хороших робочих місць для середнього класу в обох державах.

    Читайте також
    Адміністрація Президента США Володимир Омелян Торонто Канада Володимир Зеленський Міністерство інфраструктури президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ