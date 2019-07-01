Омелян порадив Зеленському припинити продавати запрошення в Канаді
«Розумію, що грошей хочеться, але квитки від 100 до 1000 доларів - це гітарний перебор», - заявив міністр Володимир Омелян, звертаючись до Зеленського
Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що його виключили зі складу української делегації, яка відбула до Канади.
Про це міністр 1 липня повідомив у Facebook.
«З «приємністю» дізнався, що ОПУ вирішило викреслити мене зі списку української делегації до Канади. Сподіваюся, не через SkyUp Airlines», - написав Омелян.
Він додав, що «добре, що хоч і з істерикою, але в США відпустили».
«Ну, це ми вже проходили, переживемо. Bon voyage, Mr. President!» - написав міністр.
Омелян також порадив Зеленському зупинити ініціативу продажу запрошень на заходи з його участю.
«Розумію, що грошей хочеться, але квитки від 100 до 1000 доларів - це гітарний перебор. Президентська діяльність - не концерт. Учасники конференції в Торонто шоковані, м’яко кажучи...» - зазначив міністр.
Як повідомлялося, Зеленський продає квитки на свою зустріч з діаспорою в Канаді. Інших зустрічей з українцями не заплановано.
1 липня Зеленський вирушить до Канади з робочим візитом.
Нагадаємо, Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на зустрічі обговорять шляхи поглиблення економічного партнерства. Їх зустріч відбудеться 2 липня. Сторони також планують обговорити створення хороших робочих місць для середнього класу в обох державах.