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    Зеленський сьогодні летить до Канади

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    6-й президент України Володимир Зеленський&nbsp; - Зеленський сьогодні летить до Канади
    6-й президент України Володимир Зеленський 

    Президент України продає квитки на свою зустріч з діаспорою в Канаді

    Шостий президент України Володимир Зеленський сьогодні вирушить до Канади з робочим візитом. Про це повідомляє офіційний сайт президента.

    У ході візиту глава держави в Торонто візьме участь у міжнародній Конференції з підтримки реформ в Україні.

    Також президент проведе зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, главою Міністерства закордонних справ Христей Фріланд, членами канадського парламенту, а також представниками ділових кіл.

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    Крім того, у президента запланована зустріч з українською громадою Канади. Між іншим, як повідомлялося, Зеленський продає квитки на свою зустріч з діаспорою в Канаді. Інших зустрічей з українцями не заплановано

    Зазначимо, робочий візит президента України Володимира Зеленського пройде з 1 по 3 липня.

    Нагадаємо, Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на зустрічі обговорять шляхи поглиблення економічного партнерства. Їх зустріч відбудеться 2 липня. Сторони також планують обговорити створення хороших робочих місць для середнього класу в обох державах.

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    Торонто Канада Джастін Трюдо Володимир Зеленський президент
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