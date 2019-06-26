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    Трюдо розповів, про що говоритиме із Зеленським

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    <span>Джастін Трюдо, глава уряду Канади&nbsp;</span> - Трюдо розповів, про що говоритиме із Зеленським
    Джастін Трюдо, глава уряду Канади 

    Під час зустрічі в Торонто глави держав будуть шукати способи збільшити кількість робочих місць для українців

    Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час зустрічі в Торонто будуть шукати способи збільшити кількість робочих місць. Про це, анонсуючи переговори, заявив Трюдо, передає Укрінформ.

    «Канада і Україна поділяють глибоку історичну дружбу, побудовану на спільних цінностях і міцних міжособистісних зв'язках. З нетерпінням чекаю зустрічі з президентом Зеленським, під час якої підтверджується прихильність Канади народу України і обговорюються шляху поглиблення економічного партнерства та створення хороших робочих місць для середнього класу в обох державах», - сказав Трюдо.

    У його офісі додали, що під час переговорів будуть також обговорені «зусилля України у реформуванні на шляху до євроатлантичної інтеграції та ситуація з безпекою в регіоні».

    Раніше повідомлялося, що Зеленський вирушить з візитом до Канади 1-3 липня. Президент візьме участь у міжнародній конференції з підтримки реформ в Україні.

    Нагадаємо, Зеленський вже мав зустріч з Фріланд. 8 травня вони в Києві обговорили боротьбу з корупцією та Мінські переговори.

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