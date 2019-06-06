Онлайн-проект Зеленського «Ліфт» шукає працівників



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На сьогодні онлайн-проект «Ліфт» оголосив про відкриття трьох нових вакансій

Онлайн-проект «Ліфт», який дозволить охочим презентувати свої ідеї з діджиталізації України, відкрив три нові вакансії.

«Якщо ти крутий спеціаліст в діджитал-сфері, хочеш бути в команді та змінювати країну — приєднуйся! LIFT шукає: фахівця у світі трендів - моушин-дизайнера, майстра Figma - веб-дизайнера, експерта слова - контент-менеджера», - повідомили в команді Зеленського.

Нагадаємо, 23 травня Зеленський виступив на форумі інтернет-діячів iForum 2019 з доповіддю «Гарант Інновацій: створюємо майбутнє разом».

Зеленський та його команда заявили, що запускають онлайн-проект «Ліфт», який дозволить охочим презентувати свої ідеї з діджиталізації держави.

Згодом команда Зеленського запустила beta-версію проекту LIFT і запросила охочих приєднатися до нього.