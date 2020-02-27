Онуфрій в Аммані заявив, що Московський патріархат де-факто має автокефалію



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Патріарх Кирил взяв з собою в Амман митрополита УПЦ МП Онуфрія

Офіційний сайт РПЦ оприлюднив прес-реліз за підсумками зустрічі в Аммані, в якій взяли участь шість з 15-ти Православних церков світу

Настоятель Української Православної Церкви (УПЦ МП) Митрополит Онуфрій (Березовський), який приїхав на зустріч з главою РПЦ Кирилом в Амман, заявив, що Московський патріархат де-факто має автокефалію.

Офіційний сайт РПЦ оприлюднив пресреліз за підсумками зустрічі в Аммані, в якій взяли участь шість з 15-ти Православних Церков світу. Головним ініціатором зустрічі була Москва. Саме Патріарх Кирил просив Патріарха Єрусалимського Феофіла скликати в Амман Глав Православних Церков світу для того, щоб обговорити надання Патріархом Варфоломієм автокефалії для Православної Церкви України. Але більшість Церков зустріч проігнорували.

На зустрічі були глави Єрусалимської, Російської і Сербської Православних Церков, Православної Церкви Чеських земель і Словаччини. Ще дві Церкви, Румунська і Польська, направили на зустріч свої делегації. На зустрічі був присутній і настоятель Української Православної Церкви (УПЦ МП) Митрополит Онуфрій (Березовський).

У підсумку, в прес-релізі за результатами зустрічі тільки одне речення про Україну: «Щодо сьогоднішньої церковної ситуації в Україні учасники визнали, що для зцілення і примирення потрібен всеправославний діалог».

Що стосується взагалі надання автокефалії тим чи іншим Церквам, то в прес-релізі сказано, що такі питання «повинні вирішуватися в дусі всеправославного діалогу і єдності і на основі всеправославного консенсусу».

Подаємо текст мовою оригіналу

Пресс-релиз по итогам братской встречи Предстоятелей и делегаций Православных Церквей (26 февраля 2020 года, Амман, Иордания)

26 февраля 2020 года в Аммане (Иордания) состоялась встреча Предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей, основной целью которой стало рассмотрение вопроса о единстве и примирении в Святом Православии. Участники отметили, что разделяют боль Иерусалимского Патриархата от надвигающейся опасности раскола в нашем православном сообществе.

Во встрече участвовали делегации Иерусалимской Православной Церкви во главе с Его Блаженством Патриархом Иерусалимским Феофилом III, Русской Православной Церкви во главе с Его Святейшеством Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, Сербской Православной Церкви во главе с Патриархом Сербским Иринеем, Румынской Православной Церкви во главе с Его Высокопреосвященством митрополитом Тырговиштским Нифоном, Польской Православной Церкви во главе с Его Высокопреосвященством архиепископом Люблинским и Холмским Авелем и Православной Церкви Чешских земель и Словакии во главе с Его Блаженством Митрополитом Чешских земель и Словакии Ростиславом.

Участники встречи выразили благодарность Его Величеству Абдалле II, Королю Хашимитского Королевства Иордании и Хашимитскому хранителю христианских и мусульманских святынь во Святой Земле, и народу Иордании за содействие в организации этого собрания в столице Иордании Аммане, отметив выдающий вклад Его Величества в содействие межрелигиозному диалогу на международном уровне.

Участники также выразили благодарность Иерусалимскому Патриархату и Его Блаженству Патриарху Феофилу за его неустанные усилия с целью проложить путь для диалога и соединить братьев в драгоценном духе единства. Участники подчеркнули, что исходящий от Иерусалима свет свидетельствует о Святом граде, который постоянно являет свой межрелигиозный и многокультурный характер, будучи домом для трех авраамических религий – христианства, иудаизма и ислама.

Делегации заявили, что это собрание имело целью укрепить дружеские связи между братьями и их Церквами, содействовать отношениям мира во Христе между ними, защитить единство Православных Церквей и возобновить диалог в молитвенной надежде на примирение там, где существует раздор.

В атмосфере братской любви собравшиеся на встречу согласились, что вопросы всеправославного значения, в том числе дарование автокефалии тем или иным Церквам, должны решаться в духе всеправославного диалога и единства и на основе всеправославного консенсуса.

Относительно сегодняшней церковной ситуации в Украине участники также признали, что для исцеления и примирения необходим всеправославный диалог.

По вопросу о Северной Македонии делегации заявили, что этот вопрос должен решаться посредством диалога внутри Сербской Православной Церкви и при всеправославной поддержке.

В отношении Черногории участвующие делегации настоятельно призвали ее власти уважать и соблюдать основополагающие права собственности, в том числе права Церкви.

Делегации решили, что они должны собраться как братья, предпочтительно до конца этого года, чтобы укрепить дружеские связи молитвой и диалогом. Участники надеются, что Его Святейшество Вселенский Патриарх Варфоломей с его известным старшинством чести (πρεσβεία τιμής) присоединится к этому диалогу вместе со своими собратьями-Предстоятелями.

Делегации поддержали призыв своего брата Патриарха Феофила III вознести молитву о мире, о прекращении войн, болезней и страданий, обо всех христианах, а также о единстве Православной Церкви. Эта молитва должна быть совершена в Матери-Церкви, Церкви Воскресения (Гроба Господня) в Иерусалиме, перед Святым Гробом Христовым, из которого Он воскрес и возвестил мир миру.