ООН до кінця року може ухвалити дві «кримські» резолюції



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Раніше Генасамблея ООН ухвалила три резолюції щодо порушення прав людини в Криму – у 2016, 2017 та 2018 роках

Україна і світова спільнота занепокоєні через нарощування військового потенціалу в окупованому Криму

До кінця року в Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй розглядатимуться проєкти двох резолюцій, пов’язаних з російською окупацією Криму.

Як повідомляє Укрінформ, проєкт резолюції про порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму, ініційований Україною, зараз готується в третьому комітеті (із соціальних, гуманітарних та культурних питань) ГА ООН. Голосування в комітеті відбудеться орієнтовно в середині листопада.

Очікується, що в роботі української делегації візьмуть участь представники кримськотатарського народу, права якого брутально порушує окупаційна влада. За процедурою, після ухвалення резолюції в комітеті вона виноситься на розгляд сесії Генеральної Асамблеї ООН наприкінці грудня.