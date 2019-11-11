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    ООН до кінця року може ухвалити дві «кримські» резолюції

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    Раніше Генасамблея&nbsp;ООН&nbsp;ухвалила три резолюції щодо порушення прав людини в Криму &ndash; у 2016, 2017 та 2018 роках - ООН до кінця року може ухвалити дві «кримські» резолюції
    Раніше Генасамблея ООН ухвалила три резолюції щодо порушення прав людини в Криму – у 2016, 2017 та 2018 роках

    Україна і світова спільнота занепокоєні через нарощування військового потенціалу в окупованому Криму

    До кінця року в Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй розглядатимуться проєкти двох резолюцій, пов’язаних з російською окупацією Криму.

    Як повідомляє Укрінформ, проєкт резолюції про порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму, ініційований Україною, зараз готується в третьому комітеті (із соціальних, гуманітарних та культурних питань) ГА ООН. Голосування в комітеті відбудеться орієнтовно в середині листопада.

    Очікується, що в роботі української делегації візьмуть участь представники кримськотатарського народу, права якого брутально порушує окупаційна влада. За процедурою, після ухвалення резолюції в комітеті вона виноситься на розгляд сесії Генеральної Асамблеї ООН наприкінці грудня.

    Раніше Генасамблея ООН ухвалила три резолюції щодо порушення прав людини в Криму – у 2016, 2017 та 2018 роках, проте Росія проігнорувала їх виконання.

    Попередня резолюція містила заклик до Генерального секретаря ООН підготувати на нинішню, 74-ту сесію Генеральної Асамблеї, спеціальну доповідь щодо виконання резолюції 2018 року. Нині також проходить узгодження проєкту іншої резолюції – про мілітаризацію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, тимчасово окупованих Росією, а також частин Чорного та Азовського морів. Очікується, що проєкт резолюції буде винесено безпосередньо на розгляд сесії Генасамблеї ООН на грудневому пленумі, без голосування в комітетах.

    Занепокоєння України та світової спільноти викликає нарощування військового потенціалу в окупованому Криму та небезпека розміщення ядерної зброї на півострові.

     

    Крим Росія окупанти зброя ООН військові права громадян Україна окуповані території небезпека
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