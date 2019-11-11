Brexit спонсорували російські олігархи. Британська газета оприлюднила прізвища і докази



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Борис Джонсон і Олександр Лебедєв

Всі фігуранти списку в останні роки надали істотну підтримку правлячій Консервативній партії прем'єр-міністра Великобританії Боріса Джонсона

У доповіді про втручання РФ у політику Великої Британії названі імена дев’ятьох російських бізнесменів, що фінансують Консервативну партію, очолювану прем’єр-міністром Борісом Джонсоном.

Про це повідомляє газета The Sunday Times.

Раніше повідомлялося, що Консервативна партія Боріса Джонсона отримувала кошти від дев’яти російських спонсорів, які були названі у засекреченому звіті щодо спроб РФ підірвати демократію у Великій Британії.

За твердженням видання, всі фігуранти списку в останні роки надали істотну підтримку правлячій Консервативній партії прем'єр-міністра Великобританії Боріса Джонсона.

Всього в списку дев'ять чоловік, але видання назвало трьох:

Олександр Темерко

На початку 1990-х років він працював в Міноборони Росії і займався соціальним забезпеченням військовослужбовців, пізніше входив до керівництва нафтової компанії «ЮКОС». Після початку кримінального переслідування Михайла Ходорковського Темерко покинув Росію, де був звинувачений в шахрайстві. З 2011 року він підданий Великобританії, який, за твердженням The Sunday Times, називає Джонсона своїм другом. За останні сім років пожертвував Консервативній партії 1,2 мільйона фунтів.

Любов Чернухіна

Дружина колишнього заступника міністрів фінансів РФ і глави Зовнішекономбанку Володимира Чернухіна. За даними видання, заплатила 161 тисячу фунтів стерлінгів за гру в теніс з Борисом Джонсоном і Девідом Кемероном. Такі ігри - одна з поширених форм пожертвування британським партіям.

Про цей факт, а також про те, що вона поповнила партійну касу консерваторів на 514 тисяч фунтів за п'ять років, було відомо і раніше. Тепер повідомляється, що за минулий рік вона пожертвувала партії ще 450 тисяч фунтів.

Олександр Лебедєв

Найбільший інвестор і приватний акціонер російської «Нової газети» володіє також газетами Evening Standard і Independent (підтримували збереження у складі ЄС). У доповіді згадується, що його син Євген регулярно запрошував Джонсона на закриті прийоми в свій замок в італійській Перуджі. Характер цих вечірок описується як вкрай фривольний. Британські ЗМІ наголошують на тому, що Лебедєв служив в КДБ за радянських часів.

Розслідування парламентського комітету з розвідки, яке тривало півтора року, стало приводом для нового скандалу в британській політиці. Планувалося, що підсумковий звіт по доповіді буде опублікований до 10 листопада, а уряд відклав його публікацію на місяць - тобто, до дострокових парламентських виборів, намічених на 12 грудня. Голова парламентського комітету з розвідки Домінік Грів назвав інцидент «падінням нижче нікуди».

Тіньовий міністр закордонних справ Емілі Торнберрі, що представляє Лейбористську партію, назвала рішення уряду «абсолютно невиправданим, безпрецедентним і очевидно політично мотивованим». Вона припустила, що, можливо, в уряді Джонсона, де, в основному, працюють найбільш радикальні прихильники «Брекзіта», побоюються нових питань про зв'язки з Росією напередодні виборів.

У свою чергу, уряду пояснює свою позицію необхідністю уважно перевірити, які з відомостей, викладених на 50 сторінках доповіді, не можуть бути опубліковані з міркувань секретності (багато місця в підсумковій версії доповіді можуть виявитися засекреченими, як в розслідуванні спецпрокурора Роберта Мюллера про зв'язки команди Дональда Трампа з Росією). При цьому, за даними BBC, подібна робота вже була проведена, і британські розвідувальні служби не заперечували проти публікації доповіді.

Торнберри також поставила питання про діяльність найближчого радника Джонсона політтехнолога Домініка Каммингса, якого називають «сірим кардиналом Брекзіта». Він працював в Росії в 1994-1997 роках. Вона припустила, що в цей час він міг познайомитися з Владиславом Сурковим (який, в свою чергу, в цей період так само, як і Темерко, працював в структурах Михайла Ходорковського). Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання журналістів про зв'язок Каммингса з російським керівництвом, засумнівався, що її можна простежити. «Ви уявіть собі, скільки людей відвідували і Радянський Союз, і Російську Федерацію», - сказав він, розсміявшись.

Нагадаємо, у Британії обрали нового спікера нижньої палати парламенту.

Як повідомлялося, опозиція у Британії порушила питання зв’язків радника Джонсона з Росією.