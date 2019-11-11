Brexit спонсорували російські олігархи. Британська газета оприлюднила прізвища і докази
Всі фігуранти списку в останні роки надали істотну підтримку правлячій Консервативній партії прем'єр-міністра Великобританії Боріса Джонсона
У доповіді про втручання РФ у політику Великої Британії названі імена дев’ятьох російських бізнесменів, що фінансують Консервативну партію, очолювану прем’єр-міністром Борісом Джонсоном.
Про це повідомляє газета The Sunday Times.
Раніше повідомлялося, що Консервативна партія Боріса Джонсона отримувала кошти від дев’яти російських спонсорів, які були названі у засекреченому звіті щодо спроб РФ підірвати демократію у Великій Британії.
За твердженням видання, всі фігуранти списку в останні роки надали істотну підтримку правлячій Консервативній партії прем'єр-міністра Великобританії Боріса Джонсона.
Всього в списку дев'ять чоловік, але видання назвало трьох:
- Олександр Темерко
На початку 1990-х років він працював в Міноборони Росії і займався соціальним забезпеченням військовослужбовців, пізніше входив до керівництва нафтової компанії «ЮКОС». Після початку кримінального переслідування Михайла Ходорковського Темерко покинув Росію, де був звинувачений в шахрайстві. З 2011 року він підданий Великобританії, який, за твердженням The Sunday Times, називає Джонсона своїм другом. За останні сім років пожертвував Консервативній партії 1,2 мільйона фунтів.
- Любов Чернухіна
Дружина колишнього заступника міністрів фінансів РФ і глави Зовнішекономбанку Володимира Чернухіна. За даними видання, заплатила 161 тисячу фунтів стерлінгів за гру в теніс з Борисом Джонсоном і Девідом Кемероном. Такі ігри - одна з поширених форм пожертвування британським партіям.
Про цей факт, а також про те, що вона поповнила партійну касу консерваторів на 514 тисяч фунтів за п'ять років, було відомо і раніше. Тепер повідомляється, що за минулий рік вона пожертвувала партії ще 450 тисяч фунтів.
- Олександр Лебедєв
Найбільший інвестор і приватний акціонер російської «Нової газети» володіє також газетами Evening Standard і Independent (підтримували збереження у складі ЄС). У доповіді згадується, що його син Євген регулярно запрошував Джонсона на закриті прийоми в свій замок в італійській Перуджі. Характер цих вечірок описується як вкрай фривольний. Британські ЗМІ наголошують на тому, що Лебедєв служив в КДБ за радянських часів.
Розслідування парламентського комітету з розвідки, яке тривало півтора року, стало приводом для нового скандалу в британській політиці. Планувалося, що підсумковий звіт по доповіді буде опублікований до 10 листопада, а уряд відклав його публікацію на місяць - тобто, до дострокових парламентських виборів, намічених на 12 грудня. Голова парламентського комітету з розвідки Домінік Грів назвав інцидент «падінням нижче нікуди».
Тіньовий міністр закордонних справ Емілі Торнберрі, що представляє Лейбористську партію, назвала рішення уряду «абсолютно невиправданим, безпрецедентним і очевидно політично мотивованим». Вона припустила, що, можливо, в уряді Джонсона, де, в основному, працюють найбільш радикальні прихильники «Брекзіта», побоюються нових питань про зв'язки з Росією напередодні виборів.
У свою чергу, уряду пояснює свою позицію необхідністю уважно перевірити, які з відомостей, викладених на 50 сторінках доповіді, не можуть бути опубліковані з міркувань секретності (багато місця в підсумковій версії доповіді можуть виявитися засекреченими, як в розслідуванні спецпрокурора Роберта Мюллера про зв'язки команди Дональда Трампа з Росією). При цьому, за даними BBC, подібна робота вже була проведена, і британські розвідувальні служби не заперечували проти публікації доповіді.
Торнберри також поставила питання про діяльність найближчого радника Джонсона політтехнолога Домініка Каммингса, якого називають «сірим кардиналом Брекзіта». Він працював в Росії в 1994-1997 роках. Вона припустила, що в цей час він міг познайомитися з Владиславом Сурковим (який, в свою чергу, в цей період так само, як і Темерко, працював в структурах Михайла Ходорковського). Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання журналістів про зв'язок Каммингса з російським керівництвом, засумнівався, що її можна простежити. «Ви уявіть собі, скільки людей відвідували і Радянський Союз, і Російську Федерацію», - сказав він, розсміявшись.
Нагадаємо, у Британії обрали нового спікера нижньої палати парламенту.
Як повідомлялося, опозиція у Британії порушила питання зв’язків радника Джонсона з Росією.