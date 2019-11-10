Демонтувавши опозицію, влада Росії перейшла до розгрому громадянського суспільства

Іван Преображенський Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

Іван Преображенський

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«Московський процес» став початком розгрому інститутів громадянського суспільства

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Мосгорсуд, исполнив требование российского Минюста, постановил ликвидировать Центр содействия коренным малочисленным народам Севера. Этой общественной организации не помогло даже то, что она - одна из немногих - сумела ранее избавиться от ярлыка «иностранного агента». «Мемориалу» это не удалось, так что сейчас его просто банкротят, заваливая штрафами. Похоже, власти в своем крестовом походе против гражданского общества не намерены, как многим казалось, останавливаться на тех организациях, которые стали «инфраструктурой» летних массовых протестов в Москве.

Крестовый поход против гражданского общества

Первой реальной жертвой новой кампании репрессий стал «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального. Это политика, - успокаивали себя представители российского гражданского общества. Затем Кремль разгромил свой собственный, а точнее президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека. В Совете сменили руководителя, а наиболее нелояльных правозащитников просто выгнали. Затем органы пришли за «Движением за права человека» Льва Пономарева, приняв решение о ликвидации этой НКО.

Ничего страшного, ведь самой правозащитой заниматься никто не запрещает, - утешали себя оптимисты. По их мнению, это была только месть за московские летние протесты. Сейчас самых буйных «закроют», а остальным разрешат работать дальше, надеялись они. Но власти не дали им отсидеться в башне из слоновой кости.

Репрессивные органы вначале пришли с обыском в пермский «Мемориал», наказав его, очевидно, за приглашение в область иностранных дипломатов, а затем завалили международный «Мемориал» и его правозащитного российского федерального собрата новыми штрафами на миллионы рублей за недостаточно явное размещение на сайтах и страничках в соцсетях ярлыка «иностранный агент».

Но не остановились и на этом, демонстративно ликвидировав Центр содействия коренным малочисленным народам Севера. Не отвело злых духов юстиции ни камлание, ни символическое кормление нерпы, о котором радостно сообщал накануне Первый канал.

Малочисленные народы на то и малочисленные, что не могли быть серьезно представлены в российской оппозиции. Поскольку коренные они именно на Севере (как следует из названия), организация им содействующая вряд ли могла активно помогать московским протестам.

Значит оптимисты-правозащитники все же заблуждаются? Речь не идет о мести. Речь идет об очередной, тщательно спланированной спецоперации, для начала которой московские протесты стали лишь поводом. Не было бы их, Кремль нашел бы другой повод, потому что последовательное сворачивание вначале политических, а теперь и гражданских свобод, необходимо для удержания власти нынешним правящим в России классом.

Три шага к несвободе

В Кремле не лгут, когда говорят, что не интересуются подробностями разгрома правозащитного движения и шире - гражданского общества в целом. Там задали направление движения, а дальше каток катится сам.

Россия размеренно, без серьезных отклонений движется в строго заданном направлении. Первый этап был пройден еще в 2003-2005 годах, когда оппозиция была уничтожена внутри самой «властной вертикали». Федеративное государство превратилось в вертикально интегрированную структуру, все сомневающиеся, вроде премьера Михаила Касьянова или главы президентской администрации Александра Волошина, были удалены или ушли сами. Кремль «построил» губернаторов, перехватил или перекупил у крупного бизнеса партии и отдельных депутатов и согнал всех, кто хотел участвовать в российском государственном проекте развития, в «Единую Россию».

Главным формальным поводом для окончательного разгрома прежней политической системы, в которой возможны были дискуссии, был, как все помнят, Беслан. Борьбе с терроризмом отмена прямых выборов губернаторов не помогла, зато позволила превратить региональных руководителей в послушных администраторов, поднадзорных кремлевской администрации.

Последствия распада «крымского консенсуса»

Следующим этапом была ликвидация политической оппозиции. Она шла постепенно с начала нулевых годов. Но решающими стали протесты 2011-2012 годов и так называемое «болотное дело». Ни одной зарегистрированной, действительно оппозиционной партии после этого не осталось. Не стало даже партий, в целом лояльных, какой была «Справедливая Россия», но готовых пару мест в Госдуме отдать независимым депутатам.

Теперь проходит третий этап. Аналитики бодро еще с прошлого года говорили о распаде «крымского консенсуса» и росте недовольства. Власти это учли и - ради выборов 2021 года в Госдуму и удержания контроля над страной после президентской кампании 2024 года - пустили под репрессивный пресс российское гражданское общество. Причем не по частям и из мести, а системно, целиком, без исключений, включая даже малочисленные коренные народы. Их интересы защитит омбудсмен Москалькова, а НКО больше не нужны.

Какие напрашиваются выводы? Один, по крайней мере, очевиден. Российское общество в целом без страха смотрит, как власть демонтирует общество гражданское. И теперь для того, чтобы отстроить гражданское общество заново, вероятно, придется ждать, пока россияне почувствуют снова в нем необходимость. И уйти на это, вопреки надеждам оптимистов, могут не годы, а десятилетия.

Джерело: Deutsche Welle

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