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    ООН: Північна Корея продовжує розвивати ядерну програму

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    Північна Корея&nbsp; - ООН: Північна Корея продовжує розвивати ядерну програму
    Північна Корея 

    КНДР «зберігає і розвиває» ядерну зброю та балістичні ракети

    Заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі ДіКарло заявила, що Північна Корея продовжує розвивати ядерну програму.

    Про це вона сказала на засіданні Ради безпеки ООН щодо санкцій проти КНДР , повідомляє Reuters.

    ДіКарло зазначила, що водночас як були помічені деякі позитивні зміни, «продовжують мати місце ознаки, що Північна Корея зберігає і розвиває ядерну зброю та балістичні ракети».

    Нагадаємо, нещодавно у Північній Кореї у віці 89 років від панцитопенії (захворювання крові) помер творець ядерної зброї КНДР Ю Кью Чжан.

    Як відомо, у серпні Міжнародне агентство з атомної енергії визнало, що КНДР продовжує розвивати ядерну програму.

    Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відклав поїздку держсекретаря Майка Помпео в Північну Корею. На думку глави Білого дому, США не роблять достатніх успіхів у денуклеризації КНДР.

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