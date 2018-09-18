ООН: Північна Корея продовжує розвивати ядерну програму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Північна Корея

КНДР «зберігає і розвиває» ядерну зброю та балістичні ракети

Заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі ДіКарло заявила, що Північна Корея продовжує розвивати ядерну програму.

Про це вона сказала на засіданні Ради безпеки ООН щодо санкцій проти КНДР , повідомляє Reuters.

ДіКарло зазначила, що водночас як були помічені деякі позитивні зміни, «продовжують мати місце ознаки, що Північна Корея зберігає і розвиває ядерну зброю та балістичні ракети».

Нагадаємо, нещодавно у Північній Кореї у віці 89 років від панцитопенії (захворювання крові) помер творець ядерної зброї КНДР Ю Кью Чжан.

Як відомо, у серпні Міжнародне агентство з атомної енергії визнало, що КНДР продовжує розвивати ядерну програму.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відклав поїздку держсекретаря Майка Помпео в Північну Корею. На думку глави Білого дому, США не роблять достатніх успіхів у денуклеризації КНДР.