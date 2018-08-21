Міжнародне агентство з атомної енергії: КНДР продовжує розвивати ядерну програму



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КНДР

Організація не бачить жодних ознак, що КНДР припинила атомну діяльність, як це обіцяла влада країни

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що не бачать ознак ядерного роззброєння Північної Кореї.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Юкія Амано, повідомляє AFP.

За його словами, організація не бачить жодних ознак, що КНДР припинила атомну діяльність, як це обіцяла влада країни.

«Продовження й подальший розвиток ядерної програми КНДР та пов'язані з цим заяви КНДР викликають серйозне занепокоєння», — наголосив Амано.

Слід зазначити, що в 2009 році влада КНДР видворила з країни спостерігачів МАГАТЕ. Відтоді представники організації жодного разу не бували в Північній Кореї.

Нагадаємо, Північна Корея погодилася допустити експертів Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) до проведення повітряної перевірки об’єктів у КНДР

Раніше Північна Корея звинуватила США у просуванні політики міжнародних санкцій незважаючи на кроки доброї волі з боку Пхеньяна.

Як відомо, США наполягають на підтримці санкцій проти КНДР, стверджуючи, що Пхеньян не зробив достатньо для їх скасування.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп написав листа у відповідь лідеру КНДР Кім Чен Ину.

У серпні стало відомо, що в КНДР планують нову зустріч між Кім Чен Ином і Трампом.