  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Пхеньян повідомив про смерть творця ядерної зброї КНДР

    • Розсилка
    КНДР - Пхеньян повідомив про смерть творця ядерної зброї КНДР
    КНДР

    З 2010 року Ю Кью Чжан керував відділом, який відповідає за розробку ракетної та ядерної зброї

    У Північній Кореї у віці 89 років від панцитопенії (захворювання крові) помер творець ядерної зброї КНДР Ю Кью Чжан.

    Про це повідомляє Интерфакс з посиланням на місцеві ЗМІ.

    З 2010 року Ю Кью Чжан керував відділом машинобудування Трудової партії Кореї, який відповідає за розробку ракетної та ядерної зброї.

    Проти Ю Кью Чжана були введені індивідуальні санкції США.

    Як відомо, у серпні Міжнародне агентство з атомної енергії визнало, що КНДР продовжує розвивати ядерну програму.

    Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відклав поїздку держсекретаря Майка Помпео в Північну Корею. На думку глави Білого дому, США не роблять достатніх успіхів у денуклеризації КНДР.

    Натомість в КНДР здивовані рішенням Трампа скасувати візит Помпео в Сеул.

    машинобудування ядерна зброя смерть Північна Корея
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ