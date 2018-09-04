Пхеньян повідомив про смерть творця ядерної зброї КНДР



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КНДР

З 2010 року Ю Кью Чжан керував відділом, який відповідає за розробку ракетної та ядерної зброї

У Північній Кореї у віці 89 років від панцитопенії (захворювання крові) помер творець ядерної зброї КНДР Ю Кью Чжан.

Про це повідомляє Интерфакс з посиланням на місцеві ЗМІ.

З 2010 року Ю Кью Чжан керував відділом машинобудування Трудової партії Кореї, який відповідає за розробку ракетної та ядерної зброї.

Проти Ю Кью Чжана були введені індивідуальні санкції США.

Як відомо, у серпні Міжнародне агентство з атомної енергії визнало, що КНДР продовжує розвивати ядерну програму.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відклав поїздку держсекретаря Майка Помпео в Північну Корею. На думку глави Білого дому, США не роблять достатніх успіхів у денуклеризації КНДР.

Натомість в КНДР здивовані рішенням Трампа скасувати візит Помпео в Сеул.