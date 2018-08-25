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    У світі

    Трамп відклав поїздку Помпео в КНДР

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    Майк Помпео та Дональд Трамп - Трамп відклав поїздку Помпео в КНДР
    Майк Помпео та Дональд Трамп

    На думку глави Білого дому, США не роблять достатніх успіхів у денуклеризації КНДР

    Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відклав поїздку держсекретаря Майка Помпео в Північну Корею.

    Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

    На думку глави Білого дому, США не роблять достатніх успіхів у денуклеризації КНДР.

    «Я попросив державного секретаря Майка Помпео не їхати в Північну Корею, оскільки, я відчуваю, що ми не робимо належних успіхів у денуклеризації Корейського півострова», - написав Трамп.

    Американський лідер зазначив, що Китай не допомагає процесу денуклеризації незважаючи на санкції ООН.

    «Через наші більш суворі торговельні відносини з Китаєм, я не вірю, що вони допомагають процесу денуклеризації, як колись-то було (незважаючи на існуючі санкції ООН)», - заявив американський президент.

    Трамп зазначив, що держсекретар Помпео відправиться в КНДР після того, як торговельні відносини між США і Китаєм будуть вирішені.

    Нагадаємо, цього тижня Міжнародне агентство з атомної енергії визнало, що КНДР продовжує розвивати ядерну програму.

    Як відомо, Північна Корея погодилася допустити експертів Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) до проведення повітряної перевірки об’єктів у КНДР

    Раніше Північна Корея звинуватила США у просуванні політики міжнародних санкцій незважаючи на кроки доброї волі з боку Пхеньяна.

    США наполягають на підтримці санкцій проти КНДР, стверджуючи, що Пхеньян не зробив достатньо для їх скасування.

    Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп написав листа у відповідь лідеру КНДР Кім Чен Ину.

    У серпні стало відомо, що в КНДР планують нову зустріч між Кім Чен Ином і Трампом.

    США Китай Дональд Трамп ядерна зброя Північна Корея президент Майк Помпео Держдепартамент США
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