Трамп відклав поїздку Помпео в КНДР



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Майк Помпео та Дональд Трамп

На думку глави Білого дому, США не роблять достатніх успіхів у денуклеризації КНДР

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відклав поїздку держсекретаря Майка Помпео в Північну Корею.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

На думку глави Білого дому, США не роблять достатніх успіхів у денуклеризації КНДР.

«Я попросив державного секретаря Майка Помпео не їхати в Північну Корею, оскільки, я відчуваю, що ми не робимо належних успіхів у денуклеризації Корейського півострова», - написав Трамп.

Американський лідер зазначив, що Китай не допомагає процесу денуклеризації незважаючи на санкції ООН.

«Через наші більш суворі торговельні відносини з Китаєм, я не вірю, що вони допомагають процесу денуклеризації, як колись-то було (незважаючи на існуючі санкції ООН)», - заявив американський президент.

Трамп зазначив, що держсекретар Помпео відправиться в КНДР після того, як торговельні відносини між США і Китаєм будуть вирішені.

Нагадаємо, цього тижня Міжнародне агентство з атомної енергії визнало, що КНДР продовжує розвивати ядерну програму.

Як відомо, Північна Корея погодилася допустити експертів Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) до проведення повітряної перевірки об’єктів у КНДР

Раніше Північна Корея звинуватила США у просуванні політики міжнародних санкцій незважаючи на кроки доброї волі з боку Пхеньяна.

США наполягають на підтримці санкцій проти КНДР, стверджуючи, що Пхеньян не зробив достатньо для їх скасування.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп написав листа у відповідь лідеру КНДР Кім Чен Ину.

У серпні стало відомо, що в КНДР планують нову зустріч між Кім Чен Ином і Трампом.