Міжнародний комітет Червоного хреста направив до ОРДЛО понад 230 тонн гумдопомоги



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Фото: пресгрупа МКЧХ

На тимчасово окуповану територію проїхали 13 вантажних автомобілів із гуманітарним вантажем з продуктовими наборами, лікарськими засобами та будівельними матеріалами

Міжнародний комітет Червоного хреста (МКЧХ) направив через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Новотроїцьке» в окремі райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) 231,2 тонни гуманітарної допомоги.

Як повідомляє вранці в четвер прес-служба Державної прикордонної служби України, на тимчасово окуповану територію проїхали 13 вантажних автомобілів із гуманітарним вантажем від МКЧХ з продуктовими наборами, лікарськими засобами та будівельними матеріалами.

Нагадаємо, 6 серпня внаслідок ворожих обстрілів загинули 4 бійці ООС, ще один - зазнав поранення.

7 серпня у зв’язку з обстрілом біля Павлополя на Донбасі, внаслідок якого загинули четверо бійців, зранку в Офісі президента відбулась нарада за участі представників Генштабу, Міноборони та Ради нацбезпеки й оборони.

Зеленський також подзвонив президенту Росії Володимиру Путіну і закликав вплинути на бойовиків, щоб ті припинили вбивати українців на Донбасі. В пресслужбі Кремля в свою чергу повідомили, що Путін в розмові з Зеленським підкреслив, що для деескалації конфлікту необхідно, перш за все, виключити подальші обстріли українськими військами. Також російською стороною вказувалось на важливість надання «ДНР» і «ЛНР» особливого статусу.

Президент України в свою чергу заявив, що немає необхідності вносити зміни до Конституції України.