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    Опальний протодиякон РПЦ радить патріарху Кирилу їхати до Києва, але не повторювати помилок

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    Влітку 2009 року глава Російської православної церкви Патріарх Кирило відвідував Україну - Опальний протодиякон РПЦ радить патріарху Кирилу їхати до Києва, але не повторювати помилок
    Влітку 2009 року глава Російської православної церкви Патріарх Кирило відвідував Україну
    Фото з відкритих джерело

    «Попередні візити швидше сприяли відторгненню від Москви», – вважає Кураєв

    Предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирило має приїхати в Україну, щоби налагодити діалог з українською церквою. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів протодиякон РПЦ Андрій Кураєв.

    За словами Кураєва, патріарху Кирилу треба правильно говорити і презентувати себе, адже попередні візити швидше сприяли відторгненню української церкви від Москви.

    «Із тієї причини, що люди його дуже чекали, а побачили чиновника замість отця. Тоді навіть священники не могли з ним поговорити. Доступу до тіла не було», – сказав протодиякон.

    Кураєв нагадав, що у 2009 році запрошені на телеефір письменники, включаючи Петра Толочка (він відомий своїми проросійськими поглядами, зокрема запереченням Голодомору – ред.), зачитували заздалегідь узгоджені запитання. Не було спілкування, діалогу, батьківської співучасті.

    «Усе це українських священників дуже зачепило. Але якщо хтось колись помилився, це ж не означає, що ті ж помилки він повинен повторити знову», – сказав Кураєв.

    Нагадаємо, влітку 2009 року в Україну прибув глава Російської православної церкви Патріарх Кирило. Візит тривав десять днів. Під час перебування в Україні Кирило відвідав близько двох десятків монастирів: у Києві, Криму, а також у Східній та Західній Україні. Він чітко заявив, що не сприймає ідеї створення української незалежної церкви. Зокрема про це він сказав тодішньому президенту України Віктору Ющенку. 

    У листопаді 2020 року патріарх Варфоломій заявив, що ієрархи РПЦ в Україні (УПЦ МП) вже не є місцевими правлячими єпископами і знаходяться в юрисдикції Вселенського патріархату через відмову від входження до складу ПЦУ. 

    Із 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує. 

    РПЦ не визнає рішення Вселенського патріархату та розірвала канонічне спілкування з Фанаром та церквами, які визнали ПЦУ.

    Читайте також інтерв'ю: Протодиякон РПЦ Андрій Кураєв: Церква Московського патріархату в Україні проїдає своє майбутнє
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    Теги: церква РПЦ Російська православна церква в Україні Українська православна церква релігія час
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