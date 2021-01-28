Протодиякон РПЦ пояснив, чому церква на чолі з Онуфрієм не прагне свободи від Москви

«Якщо в мільйонів вірян немає запиту на автокефалію, хіба це їх вина?» — запитує Кураєв

Очільник Київської митрополії РПЦ митрополит Онуфрій не прагне отримати свободу від Москви, адже не бачить такого запиту від українських вірян. Загалом у Московського патріархату є підстави вважати, що він виграв «прикордонний бій» після отримання Томосу ПЦУ. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів протодиякон РПЦ Андрій Кураєв.

За словами Кураєва, якби митрополит Онуфрій мав конкретний план щодо досягнення автокефалії, Москва не змогла би йому перешкодити. «Але в нього такої мети немає, потреби такої не відчуває. Інші ієрархи бачать поведінку свого митрополита, і не тиснуть на нього, не схиляють на бік автокефалії. Значить, і на них немає такого тиску з боку їх духовенства, спонсорів, парафіян», – сказав він.

За словами Кураєва, основне питання полягає не в перепонах, які створює Московський патріархат, а в бажанні українських громадян.

«Якщо в цих мільйонів немає запиту на автокефалію, хіба це їх вина або недолік? Їм не натирає. Українська політична й церковна ситуація цілком сприяє, якщо не реалізації, то хоча б озвученню такого запиту. Але ні я в Москві, ні митрополит Онуфрій у Києві не чуємо зсередини церкви таких голосів. І це не вина Москви. Онуфрій бачить, що кількість парафій, що перетікають від нього до новоствореної автокефальної церкви, менша, ніж кількість парафій, заново створюваних у УПЦ (МП). У цих цифрах він цілком логічно не бачить підстав для зміни політики», – сказав він.

Кураєв додав, що до цього можна додати зміну президента Порошенка на президента Зеленського, у зв'язку з чим у країні знизилася політизація церковної проблеми та державний тиск на церкву.

«В УПЦ (МП) є підстави вважати, що в цілому «прикордонний бій» після отримання Томосу ПЦУ вона виграла. Так, супротивник не розгромлений, не відтиснутий назад за кордон, але й не створив ніяких серйозних загроз. Це як у політиці: відторгнення низки районів Донецької та Луганської областей для України сумно, але загрози Києву або Львову не створює. А тому й у київській політиці (РПЦ) або ідеології без змін», – пояснив він.

Кураєв підкреслив, що єпископи церкви Московського патріархату не мають боятися переходити до новоствореної автокефальної УПЦ.

«Якби йшлося про ситуацію в Росії, я б погодився з припущенням про страх. Але українська політична, громадянська, ментальна ситуація така, що люди цілком вільні й можуть висловлювати свою незгоду, робити свій вибір. Черкаський митрополит Софроній, коли був живий, говорив, що вважає за доцільне створення трьох слов’янських патріархатів. Він це говорив голосно й не раз, і ніхто його за це не карав. Чому з його кончиною такі голоси в єпископаті зникли? Чесне слово, це не через те, що якась московська розвідка або поліція працюють», – наголосив Кураєв.

Нагадаємо, Українська православна церква отримала Томос про автокефалію у січні 2019 року. Після цього Константинополь став вважати Православну церкву України єдиною визнаною правонаступницею Київської митрополії, яка існувала в складі Вселенського патріархату з 10 століття.

Із 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.

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