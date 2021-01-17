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    Московська церква переховувала російський спецназ в Україні? Член уряду зробила гучну заяву

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    Український міністр запевняє, що бачила російських військових в лаврі Московського патріархату - Московська церква переховувала російський спецназ в Україні? Член уряду зробила гучну заяву
    Український міністр запевняє, що бачила російських військових в лаврі Московського патріархату
    Фото з відкритих джерел

    Юлія Лапутіна каже, що бачила російський спецназ у Святогірській Лаврі

    Військові Російської Федерації на початку агресії Кремля на Донбасі розташовувалися на території Святогірської Лаври, – повідомила в інтревʼю «Радіо Свобода» міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна. За словами чиновниці, вона бачила їх перебування на території храму Московського патріархату на власні очі.

    За словами Лапутіної, попри те, що в Україні церква відокремлена від держави, Росія «навіть на доктринальному рівні позиціонує Церкву як елемент м'якої сили, яка змінює поведінку населення тієї держави, де вона розташована, в інтересах Росії».

    «Про Святогірську лавру можна багато чого розповідати, але я сама туди виїжджала, ще коли була в окупованій Донеччині. І я на власні очі бачила там російських спецслужбовців. Скажемо так, спецпризначенців», – сказала Лапутіна.

    За її словами, про це українські військові доповіли в штаб Антитерористичної операції, але їй невідомо, які рішення ухвалювало командування.

    «Які рішення ухвалювалися – я не знаю. Але так було. З російською зброєю, з радіостанціями, з перемовинами з підрозділами, які знаходилися поблизу кордону з Україною із російської сторони. Це те, що ми бачили на власні очі», – зазначила міністр.

    Вона додала, що щодо деяких громадян, які «мають відношення до відповідного релігійного напряму та вчиняли дії на шкоду безпеці України», вже є судові рішення про притягнення їх до кримінальної відповідальності.

    Верховна Рада України призначила міністром з питань ветеранів Юлію Лапутіну у грудні минулого року. У квітні 2014 року жінка перебувала на фронті у складі першої групи СБУ, охороняла краматорський аеропорт від сепаратистів з групи бойовика Ігоря Гіркіна.

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    Теги: церква Російська православна церква в Україні Юлія Лапутіна
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