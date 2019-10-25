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    Опалювальний сезон стартував у 23 областях України

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    Опалювальний сезон стартував у 23 областях України

    Житлові будинки опалюються в 13 областях

    У Міністерстві розвитку громад і територій України повідомили, що опалювальний сезон стартував у 23 областях і в Києві. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    Повідомляється, що в 13 областях до теплоносіїв почали підключати житлові будинки.

    Підключення житлового фонду до теплопостачання по областях виглядає так:

    • Івано-Франківська - 73,7%,
    • Рівненська - 21,9%,
    • Хмельницька - 4,9%,
    • Житомирська - 41,2%
    • Вінницька -53,4%,
    • Київська - 5,5%,
    • Дніпропетровська - 31,2%,
    • Полтавська - 3,3%,
    • Сумська - 22,4%,
    • Харківська – 49,7%,
    • Донецька - 22,3%,
    • Запорізька – 4,7%,
    • Чернігівська – 10,4.
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    Нагадаємо, 24 жовтня повідомлялося, що опалювальний сезон розпочато у всіх областях, крім Одеської і Херсонської. Станом на 24 жовтня, вранці в Україні опалювались 35,2% об'єктів соціальної сфери і 15,5% - житлової. Також відомо, що для повного запуску опалення в Києві необхідно 10 днів.

    Сьогодні, 25 жовтня, у Києві розпочався опалювальний сезон. Житлові будинки будуть підключені до опалення протягом 10 днів згідно з графіком погодження з районними адміністраціями.

     

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