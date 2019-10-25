Опалювальний сезон стартував у 23 областях України



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Житлові будинки опалюються в 13 областях

У Міністерстві розвитку громад і територій України повідомили, що опалювальний сезон стартував у 23 областях і в Києві. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Повідомляється, що в 13 областях до теплоносіїв почали підключати житлові будинки.

Підключення житлового фонду до теплопостачання по областях виглядає так:

Івано-Франківська - 73,7%,

Рівненська - 21,9%,

Хмельницька - 4,9%,

Житомирська - 41,2%

Вінницька -53,4%,

Київська - 5,5%,

Дніпропетровська - 31,2%,

Полтавська - 3,3%,

Сумська - 22,4%,

Харківська – 49,7%,

Донецька - 22,3%,

Запорізька – 4,7%,

Чернігівська – 10,4.

Нагадаємо, 24 жовтня повідомлялося, що опалювальний сезон розпочато у всіх областях, крім Одеської і Херсонської. Станом на 24 жовтня, вранці в Україні опалювались 35,2% об'єктів соціальної сфери і 15,5% - житлової. Також відомо, що для повного запуску опалення в Києві необхідно 10 днів.

Сьогодні, 25 жовтня, у Києві розпочався опалювальний сезон. Житлові будинки будуть підключені до опалення протягом 10 днів згідно з графіком погодження з районними адміністраціями.