Опалювальний сезон стартував у 23 областях України
Житлові будинки опалюються в 13 областях
У Міністерстві розвитку громад і територій України повідомили, що опалювальний сезон стартував у 23 областях і в Києві. Про це повідомляє пресслужба відомства.
Повідомляється, що в 13 областях до теплоносіїв почали підключати житлові будинки.
Підключення житлового фонду до теплопостачання по областях виглядає так:
- Івано-Франківська - 73,7%,
- Рівненська - 21,9%,
- Хмельницька - 4,9%,
- Житомирська - 41,2%
- Вінницька -53,4%,
- Київська - 5,5%,
- Дніпропетровська - 31,2%,
- Полтавська - 3,3%,
- Сумська - 22,4%,
- Харківська – 49,7%,
- Донецька - 22,3%,
- Запорізька – 4,7%,
- Чернігівська – 10,4.
Нагадаємо, 24 жовтня повідомлялося, що опалювальний сезон розпочато у всіх областях, крім Одеської і Херсонської. Станом на 24 жовтня, вранці в Україні опалювались 35,2% об'єктів соціальної сфери і 15,5% - житлової. Також відомо, що для повного запуску опалення в Києві необхідно 10 днів.
Сьогодні, 25 жовтня, у Києві розпочався опалювальний сезон. Житлові будинки будуть підключені до опалення протягом 10 днів згідно з графіком погодження з районними адміністраціями.