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    Економіка та фінанси

    В Україні 15,5% житлових будинків вже мають теплі батареї

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    В Україні 15,5% житлових будинків вже мають теплі батареї

    Не включили опалення на сьогодні лише на півдні - в Одеській і Херсонській областях

    Тепло подали вже до 15,5% житлових будинків в Україні. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій.

    «Сьогодні зранку в Україні опалюються 35,2% об'єктів соціальної сфери та 15,5% - житлової», - повідомили у відомстві.

    Як зазначається, опалювальний період розпочато у всіх областях, крім Одеської та Херсонської.

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    Нагадаємо, опалювальний сезон у Києві розпочнеться у п'ятницю, 25 жовтня.

    Кличко повідомив, що договори на закупівлю газу з НАК «Нафтогаз» підписані. І «Київтеплоенерго» отримало відповідні номінації на газ.

    Нагадаємо, раніше Кличко розказав, як кияни можуть економити на сплаті за опалення.

    Прем’єрміністр України Олексій Гончарук заявляв, що опалювальний сезон в Україні «почнеться без особливих проблем».

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