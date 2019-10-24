В Україні 15,5% житлових будинків вже мають теплі батареї графіка



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Не включили опалення на сьогодні лише на півдні - в Одеській і Херсонській областях

Тепло подали вже до 15,5% житлових будинків в Україні. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій.

«Сьогодні зранку в Україні опалюються 35,2% об'єктів соціальної сфери та 15,5% - житлової», - повідомили у відомстві.

Як зазначається, опалювальний період розпочато у всіх областях, крім Одеської та Херсонської.

Нагадаємо, опалювальний сезон у Києві розпочнеться у п'ятницю, 25 жовтня.

Кличко повідомив, що договори на закупівлю газу з НАК «Нафтогаз» підписані. І «Київтеплоенерго» отримало відповідні номінації на газ.

Нагадаємо, раніше Кличко розказав, як кияни можуть економити на сплаті за опалення.

Прем’єрміністр України Олексій Гончарук заявляв, що опалювальний сезон в Україні «почнеться без особливих проблем».

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