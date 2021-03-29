Оперативні дані МОЗ: за добу 8346 нових хворих на Covid-19

28 березня від ускладнень коронавірусної хвороби померли 178 пацієнтів

За минулу добу, 28 березня, в Україні виявлено 8346 нових хворих на Covid-19. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (820), Харківській (664), Одеській (658), Дніпропетровській (647) та Житомирській (567) областях.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Також міністр зазначив, що вчора було госпіталізовано з коронавірусом 3129 осіб, від ускладнень хвороби померли 178 пацієнтів. За даними МОЗ, вчора одужало 2875 осіб.

Здійснено тестувань за добу – 39 732 (зокрема методом ПЛР – 24404, методом ІФА – 5 631, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9 697).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 652 409 осіб;

одужало – 1 303 500 осіб;

летальних випадків – 32 132;

проведено ПЛР-тестувань – 8 007 427.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

м. Київ – 402 випадки

Вінницька область – 365 випадків

Волинська область – 223 випадки

Дніпропетровська область – 647 випадків

Донецька область – 175 випадків

Житомирська область – 567 випадків

Закарпатська – 201 випадок

Запорізька область – 136 випадків

Івано-Франківська область – 226 випадків

Київська область – 518 випадків

Кіровоградська область – 59 випадків

Луганська область – 29 випадків

Львівська область – 820 випадків

Миколаївська область – 243 випадки

Одеська область – 658 випадків

Полтавська область – 154 випадки

Рівненська область – 139 випадків

Сумська область – 326 випадків

Тернопільська область – 390 випадків

Харківська область – 664 випадки

Херсонська область – 145 випадків

Хмельницька область – 428 випадків

Черкаська область – 392 випадки

Чернівецька область – 292 випадки

Чернігівська область – 147 випадків

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, за добу 27 березня в Україні було виявлено 11932 нових хворих на Covid-19. Госпіталізовано з коронавірусом 5052 особи, від ускладнень хвороби померли 203 пацієнти, одужало 3343 особи.