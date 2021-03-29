Оперативні дані МОЗ: за добу 8346 нових хворих на Covid-19
28 березня від ускладнень коронавірусної хвороби померли 178 пацієнтів
За минулу добу, 28 березня, в Україні виявлено 8346 нових хворих на Covid-19. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (820), Харківській (664), Одеській (658), Дніпропетровській (647) та Житомирській (567) областях.
Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Також міністр зазначив, що вчора було госпіталізовано з коронавірусом 3129 осіб, від ускладнень хвороби померли 178 пацієнтів. За даними МОЗ, вчора одужало 2875 осіб.
Здійснено тестувань за добу – 39 732 (зокрема методом ПЛР – 24404, методом ІФА – 5 631, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9 697).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 652 409 осіб;
- одужало – 1 303 500 осіб;
- летальних випадків – 32 132;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 007 427.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
- м. Київ – 402 випадки
- Вінницька область – 365 випадків
- Волинська область – 223 випадки
- Дніпропетровська область – 647 випадків
- Донецька область – 175 випадків
- Житомирська область – 567 випадків
- Закарпатська – 201 випадок
- Запорізька область – 136 випадків
- Івано-Франківська область – 226 випадків
- Київська область – 518 випадків
- Кіровоградська область – 59 випадків
- Луганська область – 29 випадків
- Львівська область – 820 випадків
- Миколаївська область – 243 випадки
- Одеська область – 658 випадків
- Полтавська область – 154 випадки
- Рівненська область – 139 випадків
- Сумська область – 326 випадків
- Тернопільська область – 390 випадків
- Харківська область – 664 випадки
- Херсонська область – 145 випадків
- Хмельницька область – 428 випадків
- Черкаська область – 392 випадки
- Чернівецька область – 292 випадки
- Чернігівська область – 147 випадків
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, за добу 27 березня в Україні було виявлено 11932 нових хворих на Covid-19. Госпіталізовано з коронавірусом 5052 особи, від ускладнень хвороби померли 203 пацієнти, одужало 3343 особи.