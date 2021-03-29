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    Оперативні дані МОЗ: за добу 8346 нових хворих на Covid-19

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    Минулої доби лікарі госпіталізували&nbsp;3129 хворих на коронавірус - Оперативні дані МОЗ: за добу 8346 нових хворих на Covid-19
    Минулої доби лікарі госпіталізували 3129 хворих на коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    28 березня від ускладнень коронавірусної хвороби померли 178 пацієнтів

    За минулу добу, 28 березня, в Україні виявлено 8346 нових хворих на Covid-19. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (820), Харківській (664), Одеській (658), Дніпропетровській (647) та Житомирській (567) областях.

    Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    Також міністр зазначив, що вчора було госпіталізовано з коронавірусом 3129 осіб, від ускладнень хвороби померли 178 пацієнтів. За даними МОЗ, вчора одужало 2875 осіб.

    Здійснено тестувань за добу – 39 732 (зокрема методом ПЛР – 24404, методом ІФА – 5 631, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9 697).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 652 409 осіб;
    • одужало – 1 303 500 осіб;
    • летальних випадків – 32 132;
    • проведено ПЛР-тестувань – 8 007 427.

    Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

    • м. Київ – 402 випадки
    • Вінницька область – 365 випадків
    • Волинська область – 223 випадки
    • Дніпропетровська область – 647 випадків
    • Донецька область – 175 випадків
    • Житомирська область – 567 випадків
    • Закарпатська – 201 випадок
    • Запорізька область – 136 випадків
    • Івано-Франківська область – 226 випадків
    • Київська область – 518 випадків
    • Кіровоградська область – 59 випадків
    • Луганська область – 29 випадків
    • Львівська область – 820 випадків
    • Миколаївська область – 243 випадки
    • Одеська область – 658 випадків
    • Полтавська область – 154 випадки
    • Рівненська область – 139 випадків
    • Сумська область – 326 випадків
    • Тернопільська область – 390 випадків
    • Харківська область – 664 випадки
    • Херсонська область – 145 випадків
    • Хмельницька область – 428 випадків
    • Черкаська область – 392 випадки
    • Чернівецька область – 292 випадки
    • Чернігівська область – 147 випадків

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Нагадаємо, за добу 27 березня в Україні було виявлено 11932 нових хворих на Covid-19. Госпіталізовано з коронавірусом 5052 особи, від ускладнень хвороби померли 203 пацієнти, одужало 3343 особи.

    Теги: статистика Україна Максим Степанов епідемія коронавірус
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