У Чехії виявили новий штам коронавірусу

Новий штам був виявлений співробітниками спеціалізованої лабораторії Elisabeth Pharmacon в місті Брно

Новий штам коронавірусу виявлено в Чехії.

Про це повідомило Чеське телебачення.

Новий штам був виявлений співробітниками спеціалізованої лабораторії Elisabeth Pharmacon в місті Брно (південний схід республіки), що проводить тестування на коронавірус.

Незафіксована раніше мутація, за словами медиків, не є більш небезпечною, ніж британський або південноафриканський штами вірусу.

Її дослідження тривають.

У Чехії, на території якої поширюються британський і південноафриканський штами коронавірусу, епідемічна обстановка залишається однією з найбільш складних в Євросоюзі.

У республіці, населення якої становить 10,702 млн громадян, загальне число інфікованих за період пандемії досягло 1 515 029, а кількість померлих через наслідки зараження — 25 874.

Уряд Чехії продовжив локдаун в країні до Великодня. Нинішні обмеження були введені 1 березня і мали закінчитися 21 березня.

Напередодні у республіці було підтверджене 11 928 нових випадків інфікування, на 2600 менше, ніж попереднього тижня. У лікарнях перебувають 8 910 людей, з них майже 2 тисячі у важкому стані, вільні близько 11% ліжок.