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    У Чехії виявили новий штам коронавірусу

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    У Чехії виявили новий штам коронавірусу

    Новий штам був виявлений співробітниками спеціалізованої лабораторії Elisabeth Pharmacon в місті Брно

    Новий штам коронавірусу виявлено в Чехії.

    Про це повідомило Чеське телебачення.

    Новий штам був виявлений співробітниками спеціалізованої лабораторії Elisabeth Pharmacon в місті Брно (південний схід республіки), що проводить тестування на коронавірус.

    Незафіксована раніше мутація, за словами медиків, не є більш небезпечною, ніж британський або південноафриканський штами вірусу.

    Її дослідження тривають.

    У Чехії, на території якої поширюються британський і південноафриканський штами коронавірусу, епідемічна обстановка залишається однією з найбільш складних в Євросоюзі.

    У республіці, населення якої становить 10,702 млн громадян, загальне число інфікованих за період пандемії досягло 1 515 029, а кількість померлих через наслідки зараження — 25 874.

    Уряд Чехії продовжив локдаун в країні до Великодня. Нинішні обмеження були введені 1 березня і мали закінчитися 21 березня.

    Напередодні у республіці було підтверджене 11 928 нових випадків інфікування, на 2600 менше, ніж попереднього тижня. У лікарнях перебувають 8 910 людей, з них майже 2 тисячі у важкому стані, вільні близько 11% ліжок.

    Теги: уряд населення коронавірус
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