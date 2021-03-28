Аналiтик розповiв про головний недолік «ковідних» місць у лiкарнях «Укрзалізниці»

У відомчих лікарнях бракує місць, забезпечених киснем

Ріст захворюваності на Covid-19 триває в масштабах всієї країни. Як повідомляє мережевий експерт з «ковідної» статистики Євген Істребін, упродовж минулої доби було заповнене ще 1345 ліжкомісць у лікарнях України. Станом на 28 березня у країні нараховується 44371 пацієнт з підозрою і непідтвердженим діагнозом (+1345) 37542 пацієнти з підтвердженим діагнозом (+1086). Всього в реанімаціях перебуває 3073 осіб (+15), на апаратах штучної вентиляції легень Всього на ШВЛ – 1297 (-5)

Загалом по областям:

Вінницька – 2423 ( + 103 ) ( - 107 )

Волинська – 935 ( + 38 ) ( + 172 )

Дніпропетровська – 3208 ( + 126 ) ( + 548 )

Донецька – 1634 ( + 71 ) ( + 328 )

Житомирська – 1974 ( + 28 ) ( + 159 )

Закарпатська – 1667 ( + 6 ) ( - 191 )

Запорізька – 1306 ( + 91 ) ( + 265 )

Івано-Франківська – 2537 ( + 47 ) ( - 438 )

Київська – 2474 ( + 167 ) ( + 554 )

Кіровоградська – 384 ( + 7 ) ( + 66 )

Луганська – 401 ( + 6 ) ( + 56 )

Львівська – 3084 ( + 98 ) ( + 419 )

м.Київ – 4658 ( + 97 ) ( + 575 )

Миколаївська – 1765 ( + 60 ) ( + 91 )

Одеська – 2312 ( + 64 ) ( + 277 )

Полтавська – 1026 ( + 40 ) ( + 153 )

Рівненська – 1078 ( + 54 ) ( + 272 )

Сумська – 1073 ( + 31 ) ( + 167 )

Тернопільська – 1388 ( + 59 ) ( + 231 )

Харківська – 2717 ( + 62 ) ( + 472 )

Херсонська – 473 ( + 26 ) ( + 122 )

Хмельницька – 2063 ( + 23 ) ( + 323 )

Черкаська – 1218 ( + 4 ) ( + 285 )

Чернівецька – 1471 ( + 15 ) ( + 3 )

Чернігівська - 1102 ( + 22 ) ( + 296 )

У дужках – зміна показників за добу та за останній тиждень.

За останні сім днів найвищі темпи заповнення ліжкомісць були в Києві, Київській області, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях. Зниження заповнення йде у Вінницькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях.

Експерт зазначає, що у Житомирській і Чернівецькій областях, які давно вже є фактично «червоними» зонами, відсутня позитивна динаміка.

Також нарешті всі лікарні «Укрзалізниці» почали подавати дані в Меддату. Це Київська клінічна лікарня на залізнічному транспорті №1, №2 та №3.

«Як виявилося на 170 виділених місць для хворих з Covid-19, всього 21 місце з киснем, з яких 18 – це реанімації. Тобто в трьох лікарнях «Укрзалізниці» кисню нема, крім реанімації. Всього в лікарнях перебувають 51 пацієнт, з яких 35 займають ліжка без кисню. 13 в реанімаціях, і троє на ліжках з киснем. Хто винен в цій ситуації я не можу точно сказати. Але винні є. І країна повинна знати ці прізвища», – пише Євген Істребін.

Як вже повідомлялося, протягом суботи у столиці виявили 374 нових випадки коронавірусу, при цьому 527 хворим знадобилася госпіталізація.