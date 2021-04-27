Оперативні дані МОЗ: За добу від Covid вакциновано понад одинадцять тисяч українців

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року

В Україні другу дозу вакцини отримали вже дев’ятеро людей

Від початку кампанії вакцинації від Covid-19 в Україні проведено усього 539 133 щеплення. Про це свідчать оперативні дані моніторингу вакцинальної кампанії.

Так, за добу 26 квітня 2021 року проведено усього 11 100 щеплень. Було щеплено 11 100 осіб: отримали 1 дозу – 11 096 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 4 особи.

Зокрема, щеплено вакциною Ковішелд – 1 900 осіб, вакциною Коронавак – 5 602 особи, вакциною Комірнаті – 3 588 осіб, вакциною Астразенека – 10 осіб.

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. За цей період всього було щеплено 539 126 осіб: отримали 1 дозу – 539 124 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 9 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу за кордоном). Вакциною Ковішелд щеплено – 472 576 осіб, вакциною Коронавак – 38 940 осіб, вакциною Комірнаті – 27 600 осіб, вакциною Астразенека – 10 осіб.

Нагадаємо, станом на ранок 27 квітня в Україні зареєстрували 7 915 нових випадків Covid-19, що на 2853 випадки більше, ніж за минулу добу.

Зокрема, захворіли 336 дітей та 202 медпрацівники.

Також за минулу добу: