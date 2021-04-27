В Україні вакцинували менше людей, ніж у країнах Африки (статистика)
Найбільше людей отримали два щеплення в Ізраїлі, ОАЕ та Чилі
Станом на ранок 27 квітня в Україні повністю вакцинували всього дев'ять осіб, що є одним з найнижчих показників у світі.
Так, згідно з даними на порталі Our World in Data, це мізерно мало в порівнянні навіть з тими, кого відносять до країн третього світу.
Водночас найбільше людей отримали два щеплення в Ізраїлі – вакциновано 57,9% дорослого населення, в ОАЕ – 38,8% і Чилі – 32,2%.
При цьому в Росії вакцинувалися вже 4,6% осіб, у Польщі – 6,7%, у Румунії – 9,1%. Зазначимо, щодо вакцинації Україну обігнала навіть Південна Африка, де два щеплення отримали 0,5% населення.
Зазначимо, що Кабінет міністрів планує до кінця року охопити вакцинацією від коронавірусної хвороби більшу частину дорослого населення України для формування колективного імунітету. Загалом у плані передбачено використання понад 21,913 млн доз вакцин - 8,94 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американської Novavax, понад 1,91 млн доз китайської Sinovac Biotech і 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech.