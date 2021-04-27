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    В Україні вакцинували менше людей, ніж у країнах Африки (статистика)

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    В Україні повністю&nbsp;вакцинували всього дев'ять осіб - В Україні вакцинували менше людей, ніж у країнах Африки (статистика)
    В Україні повністю вакцинували всього дев'ять осіб
    Фото з відкритих джерел

    Найбільше людей отримали два щеплення в Ізраїлі, ОАЕ та Чилі

    Станом на ранок 27 квітня в Україні повністю вакцинували всього дев'ять осіб, що є одним з найнижчих показників у світі.

    Так, згідно з даними на порталі Our World in Data, це мізерно мало в порівнянні навіть з тими, кого відносять до країн третього світу.

    Водночас найбільше людей отримали два щеплення в Ізраїлі – вакциновано 57,9% дорослого населення, в ОАЕ – 38,8% і Чилі – 32,2%.

    При цьому в Росії вакцинувалися вже 4,6% осіб, у Польщі – 6,7%, у Румунії – 9,1%. Зазначимо, щодо вакцинації Україну обігнала навіть Південна Африка, де два щеплення отримали 0,5% населення.

    Дані: Our World in Data

    Дані: Our World in Data
    За добу 26 квітня 2021 року в Україні було щеплено 11 100 людей. Загалом 539 126 осіб щеплено від початку вакцинальної кампанії, із них отримали одну дозу – 539 124 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – дев'ятеро осіб (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном).
    В Україні в середньому за тиждень від Covid-19 вакцинується 0,2% населення, що в десять разів менше, ніж в середньому у європейських країнах, де щотижня щеплюють близько 15 млн осіб, що становить 2% населення.

    Зазначимо, що Кабінет міністрів планує до кінця року охопити вакцинацією від коронавірусної хвороби більшу частину дорослого населення України для формування колективного імунітету. Загалом у плані передбачено використання понад 21,913 млн доз вакцин - 8,94 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американської Novavax, понад 1,91 млн доз китайської Sinovac Biotech і 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech.

    Станом на ранок 27 квітня в Україні зареєстрували 7 915 нових випадків Covid-19, що на 2853 випадки більше, ніж за минулу добу
    Теги: Україна Африка ОАЕ щеплення вакцинація ліки населення
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