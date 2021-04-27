В Україні майже 8 тис. нових хворих на Covid-19. Найбільше у Києві та на Полтавщині

За минулу добу виявили понад сім тисяч випадків коронавірусу

Станом на ранок 27 квітня в Україні зареєстрували 7 915 нових випадків Covid-19, що на 2853 випадки більше, ніж за минулу добу. Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 336 дітей та 202 медпрацівники.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 650 осіб;

летальних випадків – 432;

одужало – 17 391 особа;

здійснено тестувань за добу – 72 239 (зокрема методом ПЛР – 35 761, методом ІФА – 15 133 досліджень експрес-тестами на антиген до Sars-CoV-2 – 21 345).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 038 248 осіб;

одужало – 1 596 829 осіб;

летальних випадків – 42 950;

проведено ПЛР-тестувань – 9 292 051.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м Київ (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях.

Тим часом, станом на 26 квітня 528 030 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них п'ять осіб отримали обидві дози вакцини.

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