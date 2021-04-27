Сінгапур очолив рейтинг країн, які добре справляються з пандемією. України у списку немає

У рейтинг входять 53 країни, найбільші у світі за розміром економіки – України серед них немає

Сінгапур очолив рейтинг стійкості до коронавірусу – уперше з першого місця усунули Нову Зеландію. Це сталось завдяки швидким темпам вакцинації. Про це свідчать дані рейтингу, який складало агентство Bloomberg.

У рейтинг входять 53 країни, найбільші у світі за розміром економіки – України серед них немає. Bloomberg аналізує їхню ситуацію із коронавірусом за 10 параметрамами, включно з рівнем захворюваності та смертності, темпами тестування і вакцинації, а також свободою пересування.

Нова Зеландія спустилася на другу позицію в рейтингу. На третьому місці Австралія, на четвертому – Ізраїль, на пʼятому – Тайвань. Ці країни вже у стані забезпечити рівень життя свого населення як до пандемії (за винятком міжнародних поїздок). На останньому місці опинилася Бразилія, передостання – Польща, перед нею – Аргентина.

Кількість випадків передачі вірусу в Сінгапурі майже дорівнює нулю – завдяки прикордонним обмеженням і суворій програмі карантину, що дозволяє громадянам жити значною мірою своїм повсякденним життям, навіть відвідувати концерти і вирушати у круїзи. Водночас Сінгапур вже вакцинував пʼяту частину свого населення.

Однак Bloomberg наголошує, що виключно вакцинацією коронавірус не побореш. Наприклад, Франція та Чилі, де у людей є хороший доступ до вакцин, втратили показники в цьому рейтингу (оновлюють щомісяця) через спалахи вірусу.

Польща і Бразилія опустились в рейтингу на два рядки. Мексика, яка посідала останнє місце з моменту дебюту рейтингу в листопаді, у квітні вперше піднялася до 48-го місця завдяки тому, що у країні пришвидчили тестування. Сполучені Штати теж покращили свій показник і піднялись на 4 сходинки (до 17 місця) – завдяки програмі швидкої вакцинації спостерігається зниження смертності, хоча на тлі ослаблення обмежень кількість випадків захворювання збільшилася.

Велика Британія, яка після зняття обмежень піднялася на сім позицій – до 18-го місця, поєднує швидку вакцинацію з посиленням прикордонного контролю, щоб не допустити появи нових штамів від мандрівників з інших країн.

Хоча в деяких країнах, таких як Ізраїль, число спалахів захворювань значно скоротилося завдяки ранній і повсюдній вакцинації, експерти застерігають від самозаспокоєння, що може звести нанівець цей прогрес. Нагадаємо, що у країні повністю вакцинували (тобто ввели дві дози препарату) понад 55% дорослого населення.

Додамо, що Сінгапур відкриється для туристів з «ковідними» паспортами.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що в уряді триває підготовка до запровадження «ковідних» паспортів в Україні.