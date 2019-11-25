Опитування: 75% українців позитивно оцінили рішення Зеленського ініціювати переговори з Путіним



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82% опитаних українців упевнені, що зробили правильний вибір, проголосувавши за чинну владу

Перші кроки президента Володимира Зеленського схвально оцінили 62% українців

Перші кроки Володимира Зеленського на посаді президента України схвально оцінили 62% українців. Про це повідомила директорка Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна на пресконференції 25 листопада.

Бекешкіна зазначила, що 75% опитаних українців позитивно ставляться до того, що Володимир Зеленський ініціював переговори з президентом Росії Володимиром Путіним для вирішення конфлікту на Донбасі.

При цьому 15,1% респондентів не підтримують цю ініціативу, 2,6% відповіли, що їм однаково, 7,3% - не змогли відповісти.

Крім цього, 59,2% опитаних підтримують рішення Президента про розведення військ на лінії розмежування, 25,6% - не підтримують, 1,6% - відповіли, що їм однаково, 13,6% - не змогли відповісти.

Разом з тим директорка Фонду «Демократичні ініціативи» наголосила, що українці негативно оцінили ініціативу влади про ринок землі – 58% проти продажу землі сільськогосподарського призначення, 24%- за.

Також опитані українці негативно оцінили рішення влади щодо приватизації великих державних підприємств – 55% проти і 22% - за.

При цьому, за словами Бекешкіної, 37% українців переконані, що влада рухається у правильному напрямку, і стільки ж, що - в неправильному.

Директорка Фонду «Демократичні ініціативи» резюмувала, що 82% опитаних українців упевнені, що зробили правильний вибір, проголосувавши за чинну владу.

Також респондентам було поставлено питання, як вони ставляться до пропозиції президента про проведення позачергових місцевих виборів. 39,4% респондентів відповіли, що їм однаково, 26,6% - підтримують, 20,2% - не змогли відповісти, 13,9% - не підтримують.

Опитування проводилося «Демініціативами» і КМІС з 4 по 19 листопада 2019 року серед 2 041 повнолітнього респондента на всій підконтрольній Україні території.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Опитування фінансувалося Представництвом Європейського союзу в Україні.