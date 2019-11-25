Опитування: 75% українців позитивно оцінили рішення Зеленського ініціювати переговори з Путіним
Перші кроки президента Володимира Зеленського схвально оцінили 62% українців
Перші кроки Володимира Зеленського на посаді президента України схвально оцінили 62% українців. Про це повідомила директорка Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна на пресконференції 25 листопада.
Бекешкіна зазначила, що 75% опитаних українців позитивно ставляться до того, що Володимир Зеленський ініціював переговори з президентом Росії Володимиром Путіним для вирішення конфлікту на Донбасі.
При цьому 15,1% респондентів не підтримують цю ініціативу, 2,6% відповіли, що їм однаково, 7,3% - не змогли відповісти.
Крім цього, 59,2% опитаних підтримують рішення Президента про розведення військ на лінії розмежування, 25,6% - не підтримують, 1,6% - відповіли, що їм однаково, 13,6% - не змогли відповісти.
Разом з тим директорка Фонду «Демократичні ініціативи» наголосила, що українці негативно оцінили ініціативу влади про ринок землі – 58% проти продажу землі сільськогосподарського призначення, 24%- за.
Також опитані українці негативно оцінили рішення влади щодо приватизації великих державних підприємств – 55% проти і 22% - за.
При цьому, за словами Бекешкіної, 37% українців переконані, що влада рухається у правильному напрямку, і стільки ж, що - в неправильному.
Директорка Фонду «Демократичні ініціативи» резюмувала, що 82% опитаних українців упевнені, що зробили правильний вибір, проголосувавши за чинну владу.
Також респондентам було поставлено питання, як вони ставляться до пропозиції президента про проведення позачергових місцевих виборів. 39,4% респондентів відповіли, що їм однаково, 26,6% - підтримують, 20,2% - не змогли відповісти, 13,9% - не підтримують.