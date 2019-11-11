Між Лукашенком та Путіним. Соціологи заміряли ставлення українців до світових лідерів



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Олександр Лукашенко очолив рейтинг симпатій українців серед іноземних лідерів

Дослідження: найкраще українці ставлять до Лукашенка та Меркель, найгірше - до Путіна

Серед лідерів інших країн найкраще українці ставляться до президента Білорусі Олександра Лукашенка: 66% позитивно і лише 15% - негативно. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

За даними опитування, до канцлера Німеччини Ангели Меркель позитивно ставляться 60% опитаних, негативно - 17%.

До президента Польщі Анджея Дуди позитивно ставляться 48%, негативно - 9%, 18% - не знають такого політика, 27% - важко з відповіддю.

До президента Франції Еммануеля Макрона позитивно ставляться 39%, негативно - 17%, не знають такого - 15%, вагалися з оцінкою - 29%.

До прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо позитивно ставляться 38%, негативно - 6%, не знають його - 30%, важко оцінити - 30%.

До прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона позитивно ставляться 33%, негативно - 11%, не знають його - 27%, не визначилися - 30%.

До президента США Дональда Трампа позитивно ставляться 30%, негативно - 42%, вагалися з оцінкою - 25%.

До президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана позитивно ставляться 28%, негативно - 20%, не знають його - 22%, важко оцінити - 30%.

Найгірше українці ставляться до президента Росії Володимира Путіна: 71% - негативно, тільки 17% - позитивно і ще 12% не змогли висловити свою думку.

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Соціологічна група «Рейтинг» провела дослідження 29 жовтня - 4 листопада 2019 року серед 300 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,8%.