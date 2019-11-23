Дослідження: більшість українців вірять у Бога. 65% з них - православні



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Більшість (59%) опитаних вважають, що «людина може бути просто віруючою і не сповідувати якусь конкретну релігію»

Найбільше набожних на Заході України

Згідно з дослідженнями Центру Разумкова, 66% українців вірять у Бога, 12.2% тих, хто вагається між вірою і невір’ям, 5,4% - невіруючих, 4% - переконаних атеїстів, 6,5% - є тих, хто ставиться до релігії байдуже і 5,9% - тих, кому важко відповісти на питання щодо релігії.

Про це йдеться на сайті Центру Разумкова.

Соціологи зазначають, що найбільше віруючих людей проживає на Заході України – 81%, а на Сході віруючими назвали себе 53%. Серед усіх, хто вірить у Бога, 64,9% українців називають себе православними.

Також, згідно з опитуванням, більшість (59%) опитаних вважають, що «людина може бути просто віруючою і не сповідувати якусь конкретну релігію». Ця точка зору виразно переважає в усіх регіонах, за винятком Заходу, де голоси розділилися майже порівну з тими, хто переконаний, що «віруюча людина повинна обов’язково сповідувати ту чи іншу релігію».

Дослідники відзначають зменшення числа віруючих у молодших вікових групах: серед 18-24-річних – з 65% у 2018р. до 52%, та 25-29-річних –з 66% до 59%, відповідно.

Останнє за часом загальнонаціональне дослідження проведене з 4 по 9 жовтня 2019р. Дослідження здійснювалося в усіх регіонах України, за винятком АР Крим та тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей. Опитано 2 015 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.