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    Рейтинг Зеленського продовжує падати: опубліковані результати опитування

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    Рейтинг Володимира Зеленського за місяць просів на 2,3%&nbsp; - Рейтинг Зеленського продовжує падати: опубліковані результати опитування
    Рейтинг Володимира Зеленського за місяць просів на 2,3% 

    Президенту України довіряють 68,2% українців, що на 2,3% менше, ніж минулого місяця

    Президенту України Володимиру Зеленському довіряють 68,2% українців, що на 2,3% менше, ніж минулого місяця. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

    Так позитивний баланс довіри-недовіри мають тільки троє політиків: Зеленський (43,9%), спікер Ради Дмитро Разумков (21%) і колишній політв'язень, режисер Олег Сенцов (7,4%).

    Як відомо, минулого місяця позитивний баланс був також у прем'єр-міністра Олексія Гончарука, проте, він знизився до -2,7%.

    Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 1 по 7 листопада 2019 року серед 2015 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

    соцопитування Олег Сенцов рейтинг Володимир Зеленський Дмитро Разумков
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