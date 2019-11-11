Рейтинг Зеленського продовжує падати: опубліковані результати опитування



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Рейтинг Володимира Зеленського за місяць просів на 2,3%

Президенту України довіряють 68,2% українців, що на 2,3% менше, ніж минулого місяця

Президенту України Володимиру Зеленському довіряють 68,2% українців, що на 2,3% менше, ніж минулого місяця. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Так позитивний баланс довіри-недовіри мають тільки троє політиків: Зеленський (43,9%), спікер Ради Дмитро Разумков (21%) і колишній політв'язень, режисер Олег Сенцов (7,4%).

Як відомо, минулого місяця позитивний баланс був також у прем'єр-міністра Олексія Гончарука, проте, він знизився до -2,7%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 1 по 7 листопада 2019 року серед 2015 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.